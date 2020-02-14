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Широкая денежная масса в Беларуси за январь сократилась на 2,4%

14.02.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 февраля составила более Br47,3 млрд, снизившись по сравнению с показателем на 1 января на 2,4%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Широкая денежная масса в Беларуси за январь сократилась на 2,4%

Объем наличных денег в обороте за январь уменьшился до Br3,6 млрд (на 3,6%).

Переводные депозиты снизились на 13,6% до почти Br5,7 млрд. При этом переводные депозиты физлиц сократились на 2,9% и составили на 1 февраля чуть более Br2,9 млрд, депозиты юрлиц снизились на 22,7% до Br2,7 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br18,9 млрд, сократившись за январь на 6,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за январь вырос почти до Br1,5 млрд (на 7,7%).

Рублевая денежная масса на 1 февраля составила Br20,4 млрд и снизилась за прошлый месяц на 5,3%.

Депозиты в иностранной валюте сократились на 0,2% почти до Br25,3 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за январь вырос до Br1,55 млрд (на 0,9%).

 
 
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  Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 февраля составила...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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