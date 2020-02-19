|
На улице Шаранговича Opel сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса автомобиля на столичной улице Шаранговича, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Видео: @zhuk.tut, instagram.com
Авария произошла утром 19 февраля. По информации ГАИ Минска, водитель Opel ехал со стороны улицы Горецкого в направлении улицы Лобанка и вблизи дома № 48 по улице Шаранговича сбил мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)