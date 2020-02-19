На улице Шаранговича Opel сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса автомобиля на столичной улице Шаранговича, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

Видео: @zhuk.tut, instagram.com

Авария произошла утром 19 февраля. По информации ГАИ Минска, водитель Opel ехал со стороны улицы Горецкого в направлении улицы Лобанка и вблизи дома № 48 по улице Шаранговича сбил мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.



Фото: ГАИ

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.