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«Тут всей команде рожать пора». Белорусские биатлонистки обсуждают неудачи на чемпионате мира

19.02.2020 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В итальянском Антхольце в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону. Лучшее место среди белорусок на данный момент у Ирины Кривко (30-е в индивидуальной гонке). Биатлонистки сборной с юмором обсудили неудовлетворительные результаты в комментариях в инстаграме.

Лидер сборной Ирина Кривко опубликовала фотографию, где она уставшая после финиша пытается перевести дыхание.


Источник: инстаграм Ирины Кривко

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова написала под фото:

— Даже лайк ставить не хочется.

Еще одна биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина оставила комментарий:

— Пора рожать [эмодзи беременной девушки].

На что Ирина Кривко ответила:

— Да, тут всей команде пора.


Источник: инстаграм Ирины Кривко

Впрочем, остальные комментарии под постом полны слов поддержки. Болельщики напоминают, что у всех бывают взлеты и падения и советуют спортсменкам не киснуть.

Расписание предстоящих гонок ЧМ в Антхольце:

19.02 — индивидуальная гонка, мужчины (16:15)

20.02 — одиночная смешанная эстафета (17:15)

22.02 — эстафета, женщины (13:45)

22.02 — эстафета, мужчины (16:45)

23.02 — гонка с массовым стартом, женщины (14:30)

23.02 — гонка с массовым стартом, мужчины (17:00)

 
 
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В итальянском Антхольце в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону. Лучшее место среди белорусок на данный момент у Ирины Кривко (30-е в индивидуальной гонке).
 
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