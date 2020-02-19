|
«Тут всей команде рожать пора». Белорусские биатлонистки обсуждают неудачи на чемпионате мира
Источник материала: Tut.by
В итальянском Антхольце в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону. Лучшее место среди белорусок на данный момент у Ирины Кривко (30-е в индивидуальной гонке). Биатлонистки сборной с юмором обсудили неудовлетворительные результаты в комментариях
Лидер сборной Ирина Кривко опубликовала фотографию, где она уставшая после финиша пытается перевести дыхание.
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова написала под фото:
— Даже лайк ставить не хочется.
Еще одна биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина оставила комментарий:
— Пора рожать [эмодзи беременной девушки].
На что Ирина Кривко ответила:
— Да, тут всей команде пора.
Впрочем, остальные комментарии под постом полны слов поддержки. Болельщики напоминают, что у всех бывают взлеты и падения и советуют спортсменкам не киснуть.
Расписание предстоящих гонок ЧМ в Антхольце:
19.02 — индивидуальная гонка, мужчины (16:15)
20.02 — одиночная смешанная эстафета (17:15)
22.02 — эстафета, женщины (13:45)
22.02 — эстафета, мужчины (16:45)
23.02 — гонка с массовым стартом, женщины (14:30)
23.02 — гонка с массовым стартом, мужчины (17:00)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянском Антхольце в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону. Лучшее место среди белорусок на данный момент у Ирины Кривко (30-е в индивидуальной гонке).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)