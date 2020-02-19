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Три простых способа победить прокрастинацию

19.02.2020 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Откладываете важные дела на потом, тянете до последнего и потом испытываете чувство вины? The Guardian перечислил способы, которые помогут больше не прокрастинировать.


Фото: Green Chameleon, Unsplash

Разберитесь с причиной

Клэр Эванс, коуч и автор книги «Тайм-менеджмент для чайников», среди основных причин прокрастинации называет страх, перфекционизм, незнание, с чего начать, чувство подавленности и отсутствие мотивации. Если, например, в вашем случае откладывание важных дел происходит из-за страха ошибиться (обоснованного или нет), Эванс советует представить себе худший сценарий развития событий: «Все может быть не так плохо, как мы думаем». Если вас парализует необходимость сделать все идеально, честно ответьте себе на вопрос: действительно ли «идеально» — это то, что нужно в этот момент? Или важнее просто чтобы задача была сделана? «Иногда мы тратим много времени на работу, которая не так уж важна», — поясняет Эванс.

Начните с малого

Тим Пичил, доцент психологии в Университете Карлтона, Оттава, говорит, что прокрастинация — наш способ избежать негативных эмоций: откладывая задачу, мы хотим на самом деле отложить негатив от процесса ее выполнения. Начните с простого определения первого шага. Спросите себя: «Какое действие я бы предпринял, если бы собирался выполнять эту работу?» Пусть это будет действительно очень маленькое и простое действие на 10−15 минут.  Идея в том, чтобы отвлечься от эмоционального контекста — на то, что Пичил называет «низким порогом совершения действия»: «Мы не можем отрицать свои эмоции, но мы можем уделять им меньше внимания». 

Представьте себе будущее

«Чтобы победить прокрастинацию, нужно понять, что она очень распространена, — считает эксперт по производительности Мойра Скотт. — Мы люди, мы откладываем важные дела». По ее мнению, помочь может визуализация результата: представьте себе, как вы будете чувствовать себя на «финишной черте» — и стремитесь к этому результату.

Невролог Джадсон Брюэр уверен, что мы так хорошо обучены прокрастинировать из-за того, что вознаграждаем себя за эту привычку: триггер тут — неприятные мысли о дедлайне, действие — листать ленту в соцсетях, награда-закрепление за него — положительные эмоции, которые отвлекают от негатива. Само осознание этой ловушки помогает нам выбраться из нее. Подумайте о том, что позитив от выполненной задачи будет куда более ощутимой наградой, чем мимолетное отвлечение, к которому примешивается чувство вины.

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Откладываете важные дела на потом, тянете до последнего и испытываете чувство вины?
 
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