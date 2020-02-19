ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ссора на ферме в Солигорском районе - следователи выясняют обстоятельства убийства

19.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Ссора на ферме в Солигорском районе - следователи выясняют обстоятельства убийства

По данным следствия, 17 февраля около здания фермы, расположенной вблизи д. Горка Солигорского района, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 38-летний местный житель нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Односельчанин смог убежать на ферму, где работники ему вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 35-летний мужчина скончался от полученных повреждений.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Орудие преступления изъято у подозреваемого при задержании.

В настоящее время с мужчиной, который ранее судимый за совершение тяжкого преступления, работают следователи. Выясняется мотив и иные обстоятельства произошедшего.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 17 февраля около здания фермы, расположенной вблизи д. Горка Солигорского района, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске Opel сбил пешехода на нерегулируемом переходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика