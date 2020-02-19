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Ссора на ферме в Солигорском районе - следователи выясняют обстоятельства убийства
19.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По данным следствия, 17 февраля около здания фермы, расположенной вблизи д. Горка Солигорского района, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 38-летний местный житель нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Об этом
Односельчанин смог убежать на ферму, где работники ему вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 35-летний мужчина скончался от полученных повреждений.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Орудие преступления изъято у подозреваемого при задержании.
В настоящее время с мужчиной, который ранее судимый за совершение тяжкого преступления, работают следователи. Выясняется мотив и иные обстоятельства произошедшего.
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По данным следствия, 17 февраля около здания фермы, расположенной вблизи д. Горка Солигорского района, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого...
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