Шел с корпоратива, ничего не помнит: в Минске мужчина сорвал боковые зеркала с 17 автомобилей

Источник материала: Tut.by

В Минске милиционеры задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения оторвал боковые зеркала в семнадцати автомобилях, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На линию 102 обратились жители Ленинского района столицы и сообщили, что неизвестный повредил их транспортные средства. Милиционеры установили, что к хулиганским действиям причастен 34-летний минчанин. По оперативной информации, мужчина, возвращаясь домой после корпоратива, беспричинно наносил повреждения стоящим вдоль дороги автомобилям: отрывал в транспортных средствах боковые зеркала, после чего выбрасывал их в мусорный контейнер и убегал. Таким образом он повредил 17 автомобилей.

Причиненный ущерб составил более 5100 рублей. Мотив своего поступка задержанный пояснить не смог, так как ничего не помнит.

Материалы проверки милиционеры передали в Следственный комитет, где действиям мужчины будет дана правовая оценка.