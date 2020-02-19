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Лукашенко прибыл в Египет с официальным визитом

19.02.2020 13:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 19 февраля прибыл с официальным визитом в Египет. Борт белорусского президента приземлился в международном аэропорту Каира, его встречали министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар и Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Как сообщает пресс-служба президента, в Египте у Лукашенко запланирована встреча с главой Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси и с председателем Палаты представителей Египета Али Абделем аль-Саедом.

Президенты двух стран совместно посетят новую административную столицу Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира. Параллельно визиту главы государства в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.

 
 
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Александр Лукашенко 19 февраля прибыл с официальным визитом в Египет.
 
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