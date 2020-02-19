На финише гонки «Дайтона 500» серии NASCAR произошла тяжелая авария

Источник материала: Tut.by

Во время гонки «Дайтона 500» американской гоночной серии NASCAR Cup Series случилось несколько серьезных аварий, самая значительная из которых произошла на заключительном круге. Шедший на втором месте Райан Блэйни при попытке обгона вошел в контакт с автомобилем Райана Ньюмана, идущего на первой позиции, пишет Autonews .

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g — Troy Hirsch (@troyhirschfox5) February 18, 2020

Ford лидера занесло, после чего он ударился об ограждение, перевернулся, а затем поднялся в воздух после столкновения с еще одной машиной. Пилот был срочно доставлен в медицинский центр Галифакса, где ему оказали экстренную помощь. В официальном заявлении NASCAR говорится, что Ньюман находится в тяжелом состоянии, однако полученные им травмы не угрожают жизни.

В гонке второй год подряд победил Дэнни Хэмлин, который стал седьмым в истории пилотом, финишировавшим первым в «Дайтоне» три или более раз.