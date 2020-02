На финише гонки «Дайтона 500» серии NASCAR произошла тяжелая авария

Источник материала: Tut.by

Во время гонки «Дайтона 500» американской гоночной серии NASCAR Cup Series случилось несколько серьезных аварий, самая значительная из которых произошла на заключительном круге. Шедший на втором месте Райан Блэйни при попытке обгона вошел в контакт с автомобилем Райана Ньюмана, идущего на первой позиции, пишет Autonews .