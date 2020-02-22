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Состоялась церемония награждения победителей районного этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

22.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На базе пожарной аварийно-спасательной части № 4 Брестского ГОЧС прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров районного этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». Основная тема всей экспозиции – предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Состоялась церемония награждения победителей районного этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

В этом году юные таланты со всех учреждений образований г. Бреста представили более 100 работ в 9 номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Поделка», «Модель пожарной аварийно-спасательной техники», «Скульптура малых форм», «Стикер-пак МЧС», «Сказка», «Рассказ» и «Стихотворение». В каждой номинации жюри определило трех победителей.

Состоялась церемония награждения победителей районного этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

Творческими работами ребята стремились привлечь внимание общественности к проблемам пожарной безопасности и поведения на воде, причинам возникновения аварий и катастроф нашего времени, популяризировать профессию спасателя. Краски, карандаши, ткань, дерево, соломка, глина в руках юных художников, скульпторов, моделистов стали замечательным орудием для реализации творческих замыслов и креативных идей.

Состоялась церемония награждения победителей районного этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

Поздравили победителей и призеров заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Кирилл Рыжанков и сотрудники представительства «Белгосстрах». Каждый ребёнок получил в качестве поощрения за труд и инициативу памятные подарки, сладкие сюрпризы и, конечно, дипломы в какой-либо из заявленных номинаций. Ни одно творение не осталось без внимания. Лучшие из лучших получили путёвку на следующий этап – областной.

 
Теги: Брест
 
 
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  На базе пожарной аварийно-спасательной части № 4 Брестского ГОЧС прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров районного этапа...
 
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