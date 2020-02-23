Встретился с двойником, не обошлось без постановки. Забавные подробности визита Лукашенко в Египет

UDF.BY изучил сюжеты государственных телеканалов Египта и Беларуси и обнаружил немало интересного, о чем в официальных сообщениях промолчали. изучил сюжеты государственных телеканалов Египта и Беларуси и обнаружил немало интересного, о чем в официальных сообщениях промолчали.

Лукашенко встретили мелодией из «Катюши»





Значительною часть двухдневного визита (19-20 февраля) руководителя Беларуси президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси хвастался перед ним строительством новой административной столицы, которая будет находиться в 45 км от Каира.













Среди ее объектов был и Дворец культуры и искусств. Там Александра Лукашенко встретил оркестр в образе древнеегипетских фараонов, который почему-то исполнил не какую-нибудь белорусскую мелодию, а советскую песню «Катюша».









Власти Египта явно переборщили с охранниками





По жутко охраняемым и почти пустынным объектам руководители двух стран передвигались в сопровождении большой группы местных охранников. Порой те едва ли не мешали пресс-службам выполнять свои обязанности, плотно обступив первых лиц.













Впечатлил и кортеж президентов, собранный охраной для передвижения президентов по пустынным улицам строящейся административной столицы.









Эпизод с автомобилем Лукашенко





В один из моментов, когда руководитель Беларуси садился в автомобиль, к другой задней дверце подлетело сразу четверо мужчин. После небольшой суматохи один из них подсел к Лукашенко.





Можно только предполагать: был ли это один из назойливых охранников, или чиновник из белорусской делегации.













Эйсмонт сменила не только наряды, но и сумочки





Пресс-секретарь руководителя Беларуси Наталья Эйсмонт как обычно выделялась в правительственных делегациях модной одеждой и аксессуарами. В первый день визита она была в темном костюме и с темной сумкой. Назавтра – в светлом.









Наталья Эйсмонт – в первом ряду





Сотрудницы делового протокола Дарьи Шманай рядом с руководителем страны на этот раз видно не было.





Шакутин впервые за долгое время появился рядом с Лукашенко





После того, как против брата руководителя «Амкодора» было выдвинуто уголовное обвинение Александр Шакутин перестал появляться в ближнем окружении Лукашенко – по крайней мере в присутствии журналистов.





Два месяца назад глава аптечной сети «Искамед» Сергей Шакутин был приговорен к 1,5 года лишения свободы. И вот его брат уже засветился возле руководителя страны, также отправившись на переговоры в Египет.









Александр Шакутин – крайний слева





Сообщается, что «Амкодор» подписал контракт на поставку в эту страну 50 машинокомплектов.









Постановка со счастливыми египтянами





Когда президенты разъезжали по строящейся новой административной столице Египта, их привествовала группа египтян, обрадованных такой встрече. Откуда на громадной и хорошо охраняемой стройке могли взяться «местные жители» – вопрос риторический.













Лукашенко встретил «двойника»





Во время путешествия президентов по павилиону, где им рассказывали о выпускаемой в двух странах продукции, случился забавны эпизод. Руководитель Беларуси встретил человека, довольно похожего на него.









Фото: president.gov.by