«Спорный» рынок в Каменюках

Источник материала: Навiны Камянеччыны

У каждого нашего относительно крупного населенного пункта есть свой базарный день. В Каменце это четверг, в Каменюках – вторник. Во вторник мы и приезжаем в административный центр пущи по просьбе местных жителей, которые недовольны переносом рынка на новое место и просят помочь вернуть его на место.

Много лет, наперебой рассказывают они, торговля продукцией, выращенной фермерами и в личных подсобных хозяйствах граждан, велась на площадке у магазина – того, что рядом с храмом. И это было очень всем удобно. Идешь в магазин – и сразу на рыночке прикупишь то, чего в магазине нет, или есть, но вдвое дороже. Весной – свежую редиску и зелень, летом – молодую картошку и т. д. «Свои-то грядки мало кто здесь держит, силы не те, а если и посадишь, то олени все съедят-вытопчут», – объясняют пожилые женщины, окружившие нас со всех сторон. Но около двух недель назад председатель сельсовета распорядился: торговлю переместить в другое место. В общем-то недалеко, через дорогу – ближе к центру культуры и ремесел. «И фермеры к нам перестали ездить. Гляньте, второй вторник никого нету!» – жалуются люди.

«Да тут стать негде…»

На площадке у центра широко развернута торговля промышленными товарами, но продукты днем с огнем не сыщешь. Лишь в одном месте капусту и лук предлагает мужчина из Пересека. Рядом с ним выставила баночки с медом женщина из Каменца. И все! А где машины, привозившие свежие яйца? Где яблоки, которые были вдвое дешевле магазинных?

«Да тут стать негде, – поясняет мужчина с капустой. – Смотрите как тесно. Мы ж все подступы к щитовой закрыли. Случись какая авария, захотят электрики подъехать – так ведь не смогут».

На маленькой площадке и правда тесно. Вот подъезжает микроавтобус, за рулем которого предприниматель из Каменца. Привез семена, которых, по словам местных жителей, в Каменюках не купить. Места, чтобы разложить товар, для него уже нет. «Что ж, надо разворачиваться и ехать в другое место», – с досадой говорит мужчина. Бабушки берут его в плотное кольцо – для многих возраст и здоровье не позволяют ехать за семенами автобусом в Каменец.

«Да, на площадке возле магазина было установлено место для торговли, но только промышленными товарами, – объясняет председатель Каменюкского сельисполкома Сергей Богалейша. – Продажа овощей – это уже нарушение, торговля в неустановленном месте. Чтобы все узаконить, мы решили сделать смешанную торговлю и перенести ее в другое место. Заметьте, на за 2 км в поле, а рядом, через дорогу. Кому-то это нравится. Кому-то наоборот. Кому-то не нравилось, что площадка у магазина по вторникам так заполнена, что те, кому надо в магазин, не могут к нему подъехать. Или что если во вторник отпевают покойника, то не подъехать к церкви. Или машина привозит продукты в магазин и не может выгрузиться».

И в этом тоже есть доля правды. В частном магазине «Татьяна», который соседствует с «пущанским», нам эмоционально рассказывают, что торговцы со своими машинами чуть ли не на ступеньки магазина заезжали, что после каждого вторника на площадке оставалась масса мелкого мусора, «а убирать кто за ними должен – мы?», что было так тесно – велосипед поставить некуда…





А «Табакерка» зачем?

В общем-то, многие пенсионеры были бы и не против рынка на новом месте («Хотя там было удобнее, да и привыкли мы», – тут же добавляют они), но места там действительно всем не хватает. Не нашлось его для фермера с картошкой или машины с куриными яйцами – они и уехали в другое село, больше не вернутся. А людям обидно. Потому что за исключением того самого частного магазина вся остальная торговля в Каменюках принадлежит Национальному парку, а цены там, жалуются пенсионеры, далеко не всем им по карману.

А еще их возмущает, что торговать овощами на площадке у магазина не разрешили, а поставить очередную «Табакерку» – пожалуйста. Киоск с броской вывеской и правда стоит на самом бойком месте, да еще и рядом с храмом. «Зачем она нам нужна? Чтобы наши дети курить быстрее научились?», – сердито спрашивают они нас наперебой.

Действительно – зачем?

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото автора.