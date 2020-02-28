Компьютерные комплектующие на Br700 тыс. пытались ввезти в Беларусь

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 15 тысяч единиц компьютерных принадлежностей выявили брестские таможенники в одном из грузовиков, пересекающих белорусско-польскую границу. Транспортное средство MAN следовало из Голландии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи».





Согласно представленным документам в грузовом отсеке автомобиля перемещалась партия «клавиатур компьютерных».

Однако при проведении таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса, сотрудники обнаружили довложения, что подтвердил и последующий таможенный досмотр. Компьютерных клавиатур в грузовике находилось значительно меньше, чем было заявлено в документах, а вместо них перемещались компьютерные мышки, наборы клавиатур и мышек, веб-камеры, адаптеры. Количество незаявленного товара составило более 15 тысяч единиц, а его стоимость - свыше 716 тысяч рублей.





По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.















