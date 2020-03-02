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Как найти свое предназначение: пять советов от Светланы Зере

02.03.2020 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как найти свое предназначение: пять советов от Светланы Зере
Фото из открытых источников

На форуме она выступит с темой «Как найти свое предназначение и не прожить жизнь зря».

В преддверии масштабного события – Глобального женского форума, который пройдет 7 марта в Минске при поддержке «Белинвестбанка», интеллектуальный партнер форума еженедельник «АиФ» пообщался с одним из спикеров - основателем Высшей женской школы zere.by. Светланой Зере. На форуме она выступит с темой «Как найти свое предназначение и не прожить жизнь зря».

- Расскажите, что такое предназначение?

- Когда я говорю о предназначении, то подразумеваю определенную функцию, уникальную способность, которую человек принес в этот мир, чтобы улучшить его через реализацию этой функции. Другими словами, это миссия, ради которой человек просыпается каждый день и чувствует свою наполненность. Но будем откровенны. Никаких научных данных по этой теме нет. Всего лишь гипотезы и анализ древних текстов.

- В чем ваше предназначение? Как вы его нашли?

- Как раз об этом мое выступление на Глобальном женском форуме. Мне всегда нравилось видеть, как люди становятся счастливыми. У меня наступает душевный оргазм, когда я понимаю, что благодаря моему вкладу человек открывает для себя новое качество жизни, становится осознаннее и счастливее. Это то, ради чего я веду всю свою просветительскую работу в Инстаграм @zeresvetlana, то, на чем основываются все мои тренинги и то, ради чего я лично бесконечно учусь.

- То есть ваше предназначение делать людей счастливыми и осознанными! А как женщине понять, что она нашла свое настоящее предназначение? Как не ошибиться?

Как найти свое предназначение: пять советов от Светланы Зере
Фото: Фото из открытых источников

- В этом деле не может быть ошибки, если не путать профессию и предназначение. Из-за путаницы в терминологии происходит много факапов. Например, женщина думает, что ее предназначение в том, чтобы всю жизнь стричь или красить волосы людей. Но это призвание, профессия, называйте, как хотите. Предназначение же – это вектор, ради которого она работает парикмахером. Конечная цель - сделать человека красивее. Дарить миру или людям красоту – вот это ее предназначение.

- Что по-вашему означает, прожить жизнь зря?

- Когда я говорю о том, что люди живут зря, то подразумеваю лишь тот факт, что большинство из нас живет на автопилоте: дом-работа, отсутствие времени на себя, стресс и недовольство. Многие живут, не задумываясь о том, а что хорошо для меня? Что нравится именно мне? Чего хочу именно я? Мы создали себе иконы и ориентиры во вне. Мы следим за модой, потому что быть не модным - не комильфо. Мы выбираем машину, которая бы соответствовала навязанному статусу, а не потому что у нас к ней лежит душа. Мы выбираем даже должность или компанию, потому что она уважаема на рынке и в ней престижно работать, а не потому что получаем истинный кайф от этой деятельности или работы в конкретной компании. Я сама была такой и очень хорошо понимаю, о чем говорю. Мы отождествляем себя с вещами/статусом/модой/должностями и прочим, чтобы казаться, а не быть. И отказ от всего напускного крайне сложен. Непросто взять и снять жизнь с автопилота, установить свои правила. Может настать и темная ночь души, о которой когда-то говорил Лев Николаевич Толстой. Но без этого мы никогда не узнаем, что такое жить своей жизнью, делать то, что нравится именно вам, проживать каждый день осознанно.

- Очень много женщин погрязают в рутине – дом-работа, и не задумываются о своем предназначении. В какой момент к женщине приходит необходимость найти свое предназначение?

- У многих каша в голове. Некоторые девушки считают, что пришло время искать предназначение, когда у них голодные дети, невыплаченные кредиты, пустота в душе. Но это самообман.

К сожалению, истинное предназначение открывается или само по себе (по какому-то великому вселенскому замыслу, непонятному мне пока) либо, когда человек состоялся. У него достаточно денег для жизни, есть какие-то достижения, все в социальном плане реализовано и не хватает гармонии, непонимание дальнейшего пути, зачем он здесь. Ради чего большего, чем все эти навязанные социальные роли.

- Светлана, назовите пять рекомендаций о том, как женщине найти свое предназначение.

1. Закрыть все свои базовые потребности в финансах, еде, сне, отдыхе.

2. Научиться получать удовольствие от жизни и регулярно его себе доставлять.

3. Следовать своим желаниям, дружить со своими страхами, осознавать, чего хотите именно вы.

4. Проанализировать, что вы делаете лучше всего, за что вас хвалят, с какими просьбами к вам обращаются. Что другие отмечают в вас и за что вы слышите спасибо в свой адрес.

5. Быть в ресурсном состоянии - то есть чувствовать себя энергетически наполненным. Бодрячком, как говорят в народе. Полным сил!

- И последний вопрос. Светлана, вы некоторое время сотрудничаете с «Белинвестбанком». Расскажите про вашу совместную работу и программы поддержки для женщин. Что сегодня доступно для женщин не только в Минске, но и в регионах?

- В 2019 году «Белинвестбанк» поддержал женский саммит, организованный Высшей женской школой Светланы Зере. Саммит проходил в Минске, а встречи с женщинами-предпринимателями состоялись во всех областных центрах. Именно «Белинвестбанк» занимается поддержкой женского предпринимательства. Банк предлагает различные финансовые инструменты для женщин-предпринимателей, поддерживает форумы для женщин, а также сам выступает организатором обучающих мероприятий, содействует в получении методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса. Для меня – это пример реальной помощи женщинам – сфокусированной и практичной. Программы охватывают не только Минск, но и региональные центры, что особенно ценно, ведь в регионах есть нехватка информации и подобного рода мероприятий.

Как найти свое предназначение: пять советов от Светланы Зере

 

Справка «АиФ»

Глобальный женский форум пройдет в минском Дворце Спорта накануне 8 марта. Среди спикеров – Ирина Хакамада, Светлана Керимова, Дмитрий Карпачев, Светлана Зере и другие. На форуме будет затронуты различные аспекты, которые составляют образ гармоничной и счастливой женщины – семья, дети, карьера, развитие, красота, сексуальность и отношения. Подробнее - на womenforum.by.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии Глобального женского форума, который пройдет 7 марта в Минске, «АиФ» пообщался с основателем Высшей женской школы zere.by. Светланой Зере.
 
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