Меню на первую неделю поста

С понедельника православные христиане вступили в Великий пост. Он продлиться 48 дней. Завершится пост светлым праздником Пасхи.
Особо строгими являются первая и последняя недели поста. Так, в первый день поста полагается полный отказ от пищи, далее со вторника по пятницу – сухоядение, т.е. употребление в пищу сырых термически необработанных продуктов без масла. В субботу и воскресенье разрешена горячая пища с добавление растительного масла, а также небольшое количество красного вина.
Конечно, неподготовленному организму соблюдать строгий пост очень трудно, поэтому простому человеку вполне достаточно придерживаться постного меню.
Предлагаем вам несколько вариантов рецептов постных блюд.
Томатный суп
|
• Помидоры - 250 грамм
- Очистить от кожицы и измельчить помидоры.
Также потереть огурцы, один болгарский перец и два стебля сельдерея.
3. Добавить соль, лимонный сок, чёрный перец, красную паприку, базилик и петрушку.
4. Готовый суп поместить часа на два-три в холод. Перед подачей на стол посыпать свежей зеленью.
5. Подавать холодным. Подходит в дни сухоядения.
Постный грибной плов
|
• Длиннозерный рис - 1 стакан
- Подготовьте продукты. Нарежьте произвольно грибы, лук и морковь. Рис промойте в холодной воде, пока она не станет прозрачной.
В казане или глубокой кастрюле обжарьте в небольшом количестве растительного масла грибы, лук и морковь, приправленные специями карри, солью или другими на вкус.
3. Когда овощи будут готовы, всыпать рис и хорошо помешать, чтобы он впитал в себя все специи.
4. Добавить 2 стакана воды и лавровый лис, не мешать и закрыть крышкой. Старайтесь не открывать рис, пока вся вода не испарится, огонь я обычно ставлю небольшой.
5. Когда вся вода испарится, отключите плиту и накройте полотенцем кастрюлю или казан и дайте постоять 10-15 минут на плите.
6. При подаче можно украсить зеленью. Просто быстро и вкусно.
Омлет из тофу
|
• Соевый тофу - 300 г
- В сковороде разогрейте оливковое масло (или используйте масло от вяленых томатов), выложите замороженный шпинат, накройте крышкой и дайте разморозиться на небольшом огне.
Вяленые томаты выньте из масла, порежьте кусочками добавьте к шпинату, увеличьте нагрев и готовьте еще минуту.
3. Тофу раскрошите руками прямо в сковороду, добавьте куркуму и соль, готовьте, помешивая, 2-3 минуты.
4. Готовый омлет подавайте горячим, посыпав семенами кунжута.
Манты с тыквой
|
• Тыква - 200 г
- Вымешиваем тесто из 350-400 граммов пшеничной муки, соли и воды (сколько потребуется). Должна получиться тугая, но эластичная масса.
2. Тыкву очищаем от кожуры, убираем семечки. Нарезаем маленькими кубиками, соизмеримыми с приготовляемыми мантами.
3. Картофель чистим, промываем под проточной водой. Режем кубиками такого же размера, как и тыкву.
4. Перемешиваем тыкву с картофелем. Добавляем измельченный лук.
5. Слегка присаливаем по вкусу. В конце отправляем в начинку мелко нашинкованный укроп. Еще раз вымешиваем массу.
6. Формируем манты: тонко раскатываем тесто, вырезаем кружочки. В серединку каждого кусочка кладем начинку, заворачиваем любым способом.
7. Готовим в пароварке 20 минут. Приятного аппетита!