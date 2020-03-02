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Меню на первую неделю поста

02.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С понедельника православные христиане вступили в Великий пост. Он продлиться 48 дней. Завершится пост светлым праздником Пасхи.
Особо строгими являются первая и последняя недели поста. Так, в первый день поста полагается полный отказ от пищи, далее со вторника по пятницу – сухоядение, т.е. употребление в пищу сырых термически необработанных продуктов без масла. В субботу и воскресенье разрешена горячая пища с добавление растительного масла, а также небольшое количество красного вина. 

Конечно, неподготовленному организму соблюдать строгий пост очень трудно, поэтому простому человеку вполне достаточно придерживаться постного меню.

Предлагаем вам несколько вариантов рецептов постных блюд.

Томатный суп 

Меню на первую неделю поста

 

• Помидоры - 250 грамм
• Огурец - 2 штуки
• Перец - 1 штуки
• Сельдерей (стебли) - 2 штуки
• Паприка - по вкусу
• Соль, перец - по вкусу
• Свежая зелень - по вкусу
  1. Очистить от кожицы и измельчить помидоры.
    Также потереть огурцы, один болгарский перец и два стебля сельдерея.
    3. Добавить соль, лимонный сок, чёрный перец, красную паприку, базилик и петрушку.
    4. Готовый суп поместить часа на два-три в холод. Перед подачей на стол посыпать свежей зеленью.
    5. Подавать холодным. Подходит в дни сухоядения.

Постный грибной плов

Меню на первую неделю поста

 

• Длиннозерный рис - 1 стакан
• Свежие шампиньоны - 6 штук
• Лук - 1 головка
• Морковь - 1 штука
• Растительное масло - по вкусу
• Карри - по вкусу
• Лавровый лист - по вкусу
  1. Подготовьте продукты. Нарежьте произвольно грибы, лук и морковь. Рис промойте в холодной воде, пока она не станет прозрачной.
    В казане или глубокой кастрюле обжарьте в небольшом количестве растительного масла грибы, лук и морковь, приправленные специями карри, солью или другими на вкус.
    3. Когда овощи будут готовы, всыпать рис и хорошо помешать, чтобы он впитал в себя все специи.
    4. Добавить 2 стакана воды и лавровый лис, не мешать и закрыть крышкой. Старайтесь не открывать рис, пока вся вода не испарится, огонь я обычно ставлю небольшой.
    5. Когда вся вода испарится, отключите плиту и накройте полотенцем кастрюлю или казан и дайте постоять 10-15 минут на плите.
    6. При подаче можно украсить зеленью. Просто быстро и вкусно.

Омлет из тофу

Меню на первую неделю поста

 

 • Соевый тофу - 300 г
• Вяленые помидоры - 100 г
• Шпинат - 150 г
• Кунжут - по вкусу
• Соль - по вкусу
• Куркума - по вкусу
  1. В сковороде разогрейте оливковое масло (или используйте масло от вяленых томатов), выложите замороженный шпинат, накройте крышкой и дайте разморозиться на небольшом огне. 
    Вяленые томаты выньте из масла, порежьте кусочками добавьте к шпинату, увеличьте нагрев и готовьте еще минуту. 
    3. Тофу раскрошите руками прямо в сковороду, добавьте куркуму и соль, готовьте, помешивая, 2-3 минуты.
    4. Готовый омлет подавайте горячим, посыпав семенами кунжута.

Манты с тыквой

Меню на первую неделю поста

 

• Тыква - 200 г
• Лук - 1 шт
• Картошка - 1-2 шт
• Мука - 350-400 г
• Черный перец - по вкусу
• Соль - по вкусу
• Вода
• Укроп
  1. Вымешиваем тесто из 350-400 граммов пшеничной муки, соли и воды (сколько потребуется). Должна получиться тугая, но эластичная масса.
    2. Тыкву очищаем от кожуры, убираем семечки. Нарезаем маленькими кубиками, соизмеримыми с приготовляемыми мантами.
    3. Картофель чистим, промываем под проточной водой. Режем кубиками такого же размера, как и тыкву.
    4. Перемешиваем тыкву с картофелем. Добавляем измельченный лук.
    5. Слегка присаливаем по вкусу. В конце отправляем в начинку мелко нашинкованный укроп. Еще раз вымешиваем массу.
    6. Формируем манты: тонко раскатываем тесто, вырезаем кружочки. В серединку каждого кусочка кладем начинку, заворачиваем любым способом.
    7. Готовим в пароварке 20 минут.    Приятного аппетита!

 
 
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С понедельника православные христиане вступили в Великий пост. Он продлиться 48 дней. Завершится пост светлым праздником Пасхи. Особо строгими...
 
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