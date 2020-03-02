Меню на первую неделю поста

Источник материала: Ивьевский край

С понедельника православные христиане вступили в Великий пост. Он продлиться 48 дней. Завершится пост светлым праздником Пасхи.

Особо строгими являются первая и последняя недели поста. Так, в первый день поста полагается полный отказ от пищи, далее со вторника по пятницу – сухоядение, т.е. употребление в пищу сырых термически необработанных продуктов без масла. В субботу и воскресенье разрешена горячая пища с добавление растительного масла, а также небольшое количество красного вина.



Конечно, неподготовленному организму соблюдать строгий пост очень трудно, поэтому простому человеку вполне достаточно придерживаться постного меню.



Предлагаем вам несколько вариантов рецептов постных блюд.

Томатный суп





• Помидоры - 250 грамм

• Огурец - 2 штуки

• Перец - 1 штуки

• Сельдерей (стебли) - 2 штуки

• Паприка - по вкусу

• Соль, перец - по вкусу

• Свежая зелень - по вкусу

Очистить от кожицы и измельчить помидоры.

Также потереть огурцы, один болгарский перец и два стебля сельдерея.

3. Добавить соль, лимонный сок, чёрный перец, красную паприку, базилик и петрушку.

4. Готовый суп поместить часа на два-три в холод. Перед подачей на стол посыпать свежей зеленью.

5. Подавать холодным. Подходит в дни сухоядения.

Постный грибной плов





• Длиннозерный рис - 1 стакан

• Свежие шампиньоны - 6 штук

• Лук - 1 головка

• Морковь - 1 штука

• Растительное масло - по вкусу

• Карри - по вкусу

• Лавровый лист - по вкусу

Подготовьте продукты. Нарежьте произвольно грибы, лук и морковь. Рис промойте в холодной воде, пока она не станет прозрачной.

В казане или глубокой кастрюле обжарьте в небольшом количестве растительного масла грибы, лук и морковь, приправленные специями карри, солью или другими на вкус.

3. Когда овощи будут готовы, всыпать рис и хорошо помешать, чтобы он впитал в себя все специи.

4. Добавить 2 стакана воды и лавровый лис, не мешать и закрыть крышкой. Старайтесь не открывать рис, пока вся вода не испарится, огонь я обычно ставлю небольшой.

5. Когда вся вода испарится, отключите плиту и накройте полотенцем кастрюлю или казан и дайте постоять 10-15 минут на плите.

6. При подаче можно украсить зеленью. Просто быстро и вкусно.

Омлет из тофу





• Соевый тофу - 300 г

• Вяленые помидоры - 100 г

• Шпинат - 150 г

• Кунжут - по вкусу

• Соль - по вкусу

• Куркума - по вкусу

В сковороде разогрейте оливковое масло (или используйте масло от вяленых томатов), выложите замороженный шпинат, накройте крышкой и дайте разморозиться на небольшом огне.

Вяленые томаты выньте из масла, порежьте кусочками добавьте к шпинату, увеличьте нагрев и готовьте еще минуту.

3. Тофу раскрошите руками прямо в сковороду, добавьте куркуму и соль, готовьте, помешивая, 2-3 минуты.

4. Готовый омлет подавайте горячим, посыпав семенами кунжута.

Манты с тыквой





• Тыква - 200 г

• Лук - 1 шт

• Картошка - 1-2 шт

• Мука - 350-400 г

• Черный перец - по вкусу

• Соль - по вкусу

• Вода

• Укроп