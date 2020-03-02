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В Могилеве мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. Он в реанимации

02.03.2020 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве легковушка серьезно травмировала пешехода, сообщили в областной ГАИ.


Наезд произошел 28 февраля, в 23.00. По предварительной информации, 30-летняя водитель ехала на Toyota по проспекту Димитрова и сбила 30-летнего могилевчанина, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
Теги: Могилев
 
 
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