Полезной для смолевичан информацией с редакцией «КС» поделился житель города Смолевичи Максим Коршунов.

— Хотелось бы сказать, что в расписании городских автобусов добавили еще один рейс — вечерний, — говорит Максим. — Возможно, не все об этом знают. Конечно, в расписания на остановочных пунктах уже внесли изменения, но хотелось бы, чтобы об этом событии стало известно всем горожанам, пользующимся общественным транспортом.

По информации ОАО «Миноблавтотранс» филиала «Автомобильный парк № 18», с 24 февраля 2020 года внесены изменения в расписание городских автобусов, курсирующих по г. Смолевичи.

Расписание городских маршрутов в г. Смолевичи

№1 «Орджоникидзе – Апуток» по будним дням:

От о.п. «Орджоникидзе»: 07:00; 08:10, 09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 14:05, 15:35, 17:00, 18:10, 19:20

От о.п. «Апуток»: 07:35, 08:45, 10:05, 11:15, 12:20, 13:30, 14:40, 16:10, 17:35, 18:45, 19:55

№1у «Белореченская — Орджоникидзе» по будним дням:

От о.п. «Белореченская»: 05:30; 05:50

№2 «Орджиникидзе – Криница»

От о.п. «Орджоникидзе»:07:15, 08:25, 09:50, 12:15, 13:50, 15:10, 17:25

От о.п. «Криница»: 07:50, 09:00, 10:25, 12:45, 14:30, 15:45

№2А «Апуток – Криница»

От о.п. «Апуток»: 18:25, 19:11

От о.п. «Криница»: 18:50.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.