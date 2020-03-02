На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Внести в пункт 2 решения Смолевичского районного Совета депутатов от 5 декабря 2019 г. № 83 «О ставках земельного налога и налога на недвижимость» следующие изменения:
в абзаце четвертом подпункта 2.1 слова «обществу с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Смолевичи» заменить словами «коммунальному унитарному предприятию «Футбольный клуб «Смолевичи»;
в абзаце четвертом подпункта 2.2 слова «обществу с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Смолевичи» заменить словами «коммунальному унитарному предприятию «Футбольный клуб «Смолевичи».
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край Смалявiцкi».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель М.М.Клюева