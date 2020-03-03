На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы.
- Можно ли в Гомеле сдать анализ на коронавирус?
- Стоит ли избегать употребления в пищу экзотических блюд?
- Как лучше хранить фрукты и овощи?
Эти и другие вопросы о здоровье можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы Елена БОРТНОВСКАЯ.
Звоните в пятницу, 6 марта, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес