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На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы

03.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы

На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы.

  • Можно ли в Гомеле сдать анализ на коронавирус?
  • Стоит ли избегать употребления в пищу экзотических блюд?
  • Как лучше хранить фрукты и овощи?

Эти и другие вопросы о здоровье можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы Елена БОРТНОВСКАЯ.

Звоните в пятницу, 6 марта, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».

 
Теги: Гомель
 
 
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На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы. Можно ли в Гомеле...
 
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