Источник материала: Газета Авангард





На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы.

Можно ли в Гомеле сдать анализ на коронавирус?

Стоит ли избегать употребления в пищу экзотических блюд?

Как лучше хранить фрукты и овощи?

Эти и другие вопросы о здоровье можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — заведующая инфекционным отделением № 5 областной клинической инфекционной больницы Елена БОРТНОВСКАЯ.

Звоните в пятницу, 6 марта, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.