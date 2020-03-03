Романчук: Лукашенко не способен критически оценить то, что было сделано за 25 лет

Игорь Ляшенко, который ранее занимался этим вопросом, переведен на другую должность. Но эта кадровая замена не приведет к каким-то подвижкам в области, рассказал « Белсату » экономист Ярослав Романчук. В свою очередь, который ранее занимался этим вопросом, переведен на другую должность. Но эта кадровая замена не приведет к каким-то подвижкам в области, рассказал «» экономист





На какой должности будет работать теперь уже бывший вице-премьер Игорь Ляшенко, не сообщается. С другой стороны, бывший руководитель «Беллесбумпрома» Юрий Назаров работал в совершенно другой области.





«Это кадровое решение свидетельствует о растерянности руководства страны, о слабой кадровой обеспеченности, а также о попытке вновь вернуть себе статус нефтяного эмирата. А вообще – про неадекватность оценки той ситуации, как действовать с Кремлем и что делать с национальной экономикой.





Лукашенко демонстрирует, что он не способен к модернизации и не может критически посмотреть на то, что было сделано за последние 25 лет, и тот новый этап не идет», – прокомментировал «Белсату» кадровые решения главы Беларуси Ярослав Романчук.









При этом Александр Лукашенко приказал Юрию Назарову вскоре начать работу и обеспечить этот участок. Но простым приказом дело невозможно решить, считает Ярослав Романчук.





«Лукашенко думает, что дело не в принципиальных ошибках и недостатках его политики, но в людях, потому-то и происходят такие изменения. Но исполнители просто пешки. От них ничего не зависит и они не могут изменить ситуацию.





Это демонстрация растерянности, но надо спасать страну. За последние 6 месяцев вместо того, чтобы принимать адекватные решения, мы закрылись в госпромовском саду и думаем, что от изменения какого-то там вахтера что-то вдруг изменится», – добавил Ярослав Романчук.