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Для вопросов по начислению зарплат бюджетникам работают специальные телефонные линии — Минтруда

03.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для вопросов по начислению зарплат бюджетникам работают специальные телефонные линии — Минтруда

Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления заработной платы работников бюджетных организаций. Для приема обращений работают не только инфолиния и электронная почта, но и весь март задействованы прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

«В случае возникновения вопросов либо необходимости дополнительных разъяснений как работникам бюджетных организаций, так и бухгалтерским службам нужно обращаться в Министерство труда и социальной защиты либо профильные ведомства: министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма», — подчеркнули в Минтруда. Такой механизм позволит быстрее разобраться в частной ситуации и исправить проблему, если имела место ошибка, например, бухгалтера, а также разъяснить порядок расчетов.

По вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций в Минтруда работает прямая телефонная линия: в будни — +375(17) 306-41-81 (с 9.00 до 18.00), по субботам — 306-37-94 (7 марта с 9.00 до 12.00), 309-93-00 (14 марта с 9.00 до 12.00), 306-37-80 (21 марта с 11.00 до 14.00). Кроме того, по рабочим дням с 9.00 до 10.30 принимаются звонки на инфолинию: 309-9-309, доступна электронная почта — mlsp@mintrud.gov.by.

В профильных министерствах также работают прямые телефонные линии.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления заработной платы работников бюджетных организаций. Для приема обращений работают не...
 
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