ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кемерове контрафактные запчасти выдавали за продукцию БЕЛАЗа

03.03.2020 18:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Кемерове (Россия) обнаружена партия контрафактных запчастей для карьерной техники БЕЛАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Оборот контрафакта пресекли российские полицейские совместно с представителями службы безопасности ООО "БЕЛАЗ-24". На одном из складов, принадлежащем кемеровской компании, были обнаружены запасные части для белорусской карьерной техники.

"Осмотр этих деталей после изъятия подтвердил: запчасти для самосвалов уже находились в употреблении и сильно изношены. Однако они были восстановлены в условиях кустарного производства с помощью низкокачественных материалов. Запчасти собирались продавать под видом новых", - отметили в пресс-службе.

Кемеровские предприниматели занимались незаконной скупкой и дальнейшей перепродажей контрафактных запчастей для белорусской спецтехники уже некоторое время. Тем самым они не только вводили в заблуждение своих покупателей, но и ставили под угрозу безопасность работы на кузбасских горнодобывающих предприятиях.


"Восстановленные запасные части к самосвалам БЕЛАЗ уже не имеют необходимого запаса прочности, их установка на технику ведет к серьезным проблемам. Причем последствия могут быть самыми разными: от поломок и вынужденного простоя техники до производственных аварий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей", - пояснили в пресс-службе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кемерове (Россия) обнаружена партия контрафактных запчастей для карьерной техники БЕЛАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Владимир Спиваков приглашает»: в Минске выступят звезды мировой оперы и балета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика