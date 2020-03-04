Любая женская судьба – триллер. Колонка Тамары Лисицкой

Источник материала: Аргументы и факты

Любая женская судьба – триллер. Биологические часы тикают: успеет - не успеет? А что надо успеть? Стать профессионалом, женой, матерью, красавицей, поваром, домработницей, хозяйкой бизнеса, политиком, музой.

Ну нельзя это все успеть за одну человеческую жизнь. Просто времени в сутках столько нет.

...Но я знаю так много прекрасных, которые пытаются. Вот это настоящие женщины. Сумевшие укротить время, растянуть его, как Самсон пасть льву. Они не собираются стареть, или им все равно… Они делом заняты, каждодневным подвигом.

А есть выпавшие из модного контекста женщины, тихо и покорно тянущие огромную человеческую платформу. Они безымянные, скромные, они искренне любят Стаса Михайлова, потому что он их любит. Они бережно хранят фото из Алушты, где было все самое-самое романтическое, кормят всех бездомных котов теми же сосисками, что и себя. Разве они не настоящие?

А есть профессиональные красавицы, натасканные на мужской кошелек. Годы тренажерных залов и «засидок» в клубах. Каблучки, локоны, губки уточкой, красивое отсутствие правил. Эти вообще, по мнению «глянца», самые настоящие.

А есть творческие дамы, крылатые, лохматые, забывающие есть-пить, с пером или кистью в руках. И в бусиках. О, какие они настоящие!

А есть Матери (почти Терезы), все свои лучшие дни проводящие у постели больного, не всегда даже родного.

Есть одинокие, есть многодетные. И то и другое возмущает или восхищает, но в случае с женщинами воспринимается как личный вызов.

Есть красивые, есть не очень. Есть полные, есть худые. Есть молодые, есть пожившие. Все это в случае с женщинами обязательно влияет на судьбу. Даже если это все нечаянно.

Сюжеты. Вечная многослойная суета. Узоры невиданной сложности, внешне одинаковые, как все снежинки, например, но такие же уникальные в укрупнении. Женские судьбы.

И над всеми приговор или смягчающее обстоятельство, комплимент или снисхождение, удивление или раздражение – это ж женщина.

А это магия. Черная, белая или еще какая-то. Осознанная, нечаянная, изящная или нелепая. Но магия. Выключится она – выключится и эволюция.