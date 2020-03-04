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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Польше

04.03.2020 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Польше.



«Ночью мы получили дополнительный результат первого пациента с коронавирусом в Польше», - сообщил 4 марта министр здравоохранения Лукаш Шумовски.

Как пишет rmf24.pl, первый случай коронавируса в Польше был диагностирован в больнице в Любушском воеводстве в Зелёной Гуре. Министр здравоохранения сообщил, что образцы пациента на коронавирус SARS-CoV-2 были положительными.

Пациент чувствует себя хорошо. Мужчина приехал в Польшу из Германии. Его возраст не был указан. Но известно, что пациент не старый и не подвержен высокому риску.

Все лица, которые имели контакт с пациентом, были переведены на домашний карантин и находятся под надзором санитарных служб, сказал Шумовски.


Согласно данным Министерства здравоохранения Польши вчера вечером, в связи с коронавирусом 68 человек были госпитализированы, около 500 находятся на карантине. Это меньше по сравнению с данными понедельника, согласно которым 92 человека были госпитализированы под наблюдение.
 
 
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Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Польше.
 
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