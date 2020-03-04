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Китайские ученые обнаружили два подтипа коронавируса

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Китайские ученые обнаружили два подтипа коронавируса

Китайские исследователи обнаружили два подтипа коронавируса COVID-19, обладающие различной степенью инфекционности, сообщает ТАСС.

Исследователи изучили 103 образца коронавируса COVID-19 и обнаружили, что за последнее время он претерпел уже 149 мутаций и развился в два подтипа — S и L. Эти подтипы встретились в 101 образце, из них 30% относятся к S и 70% — к L. Второй обладает более высокой степенью инфекционности, говорится в исследовании, опубликованном Академией наук Китая.

Коронавирус подтипа S в большей мере соответствует вирусу, обнаруженному у летучих мышей. На этом основании ученые пришли к выводу, что он представляет собой более «старую» версию коронавируса.

Подтип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января частота его выявления сократилась.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Республике Корея, Иране и Италии. Всего случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения находится у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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Китайские исследователи обнаружили два подтипа коронавируса COVID-19, обладающие различной степенью инфекционности, сообщает ТАСС. Исследователи изучили 103 образца...
 
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