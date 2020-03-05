ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси сократилось пособие на погребение. Сколько выплатят родным покойного

05.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси с 1 марта сократилось пособие на погребение — до 1118,1 рубля, говорится на сайте Фонда социальной защиты населения. Это на 120,6 рубля меньше, чем было в феврале. Новый размер выплат будет действовать до конца этого месяца.

 
В Беларуси сократилось пособие на погребение. Сколько выплатят родным покойного
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

 

Размер пособия на погребение привязан к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти). Так, в январе этого года средняя зарплата упала на 120,6 рубля — до 1118,1 рубля. Соответственно, на такую сумму упал и размер пособия на погребение в марте.

В феврале пособие на погребение составляло 1 238,7 рубля, а в январе — 1 113,1 рубля.

На выплату пособий на погребение расходуется около 3% от всех расходов ФСЗН на выплату всех видов государственных пособий. К примеру, в 2017 году этот показатель составил 3,3%. Так, на выплату всех видов госпособий было направлено примерно 2,6 миллиарда рублей. То есть на пособия на погребение было выделено около 86 миллионов рублей.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти. «А в случае длительного розыска умершего — не позднее шести месяцев со дня захоронения», — уточняют в ФСЗН.

 

Размер каких еще выплат зависит от средней зарплаты

К средней зарплате привязаны также такие выплаты, как пособия на детей до 3 лет, размер которого сейчас пересматривают дважды в год — 1 февраля и 1 августа.

Рост этих выплат зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. То есть падения размера этих выплат, как в случае с пособием на погребение, не предусмотрено.

 

TUT.BY

 


 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси с 1 марта сократилось пособие на погребение — до 1118,1 рубля, говорится на сайте Фонда социальной защиты населения. Это на 120,6 рубля меньше, чем было...
 
Новости дня
Новости разные
 
БРСМ проведет акцию «Выбираем студотряд!» с использованием QR-технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика