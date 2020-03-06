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Смотрите, как пешеходы на "красный" ринулись наперерез кортежу с "маячками"

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Видео прислал очевидец. Можно предположить, что для преимущественного пропуска кортежа была обеспечена так называемая "зелёная улица", когда по маршруту движения всегда зелёный сигнал, а остальные ждут. Всем остальным, включая пешеходов - красный сигнал.

Смотрите, как пешеходы на "красный" ринулись наперерез кортежу с "маячками"

Но ждать - это не тема для пешеходов, когда они видят, что никого. Правильно, нашлись такие, кто побежал (и поехал).

В результате водитель служебного автомобиля оказался перед выбором - тормозить (а значит, наверняка получить ДТП с ведомым), или всё же рискнуть, в надежде, что нарушители остановятся на островке безопасности?

Благо, что у мужчины и женщины хватило ума и они вовремя остановились.

 
 
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  Видео прислал очевидец. Можно предположить, что для преимущественного пропуска кортежа была обеспечена так называемая "зелёная улица", когда по маршруту...
 
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