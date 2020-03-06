Житель Брестского района менял на авто регистрационные знаки и вгонял их в страну. Изъяли

Источник материала: Виртуальный Брест

Желание некоторых граждан ввезти из Европы подержанный автомобиль без уплаты таможенных пошлин толкает их на совершение правонарушений. С начала года Брестской таможней выявлено 5 фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных легковых автомобилей с сокрытием от таможенного контроля: приданием вида транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь.





Наиболее распространённым способом незаконного перемещения таких транспортных средств через таможенную границу является использование регистрационных номерных знаков, принадлежащих иным транспортным средствам, а также видоизменение идентификационных номеров кузова транспортных средств.

По результатам выявленных правонарушений Брестская таможня проводит административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь. Материалы дела направляются в суд для рассмотрения по существу.





Так, сотрудниками таможни выявлены факты незаконного ввоза 44-летним жителем Брестского района из-за границы на территорию ЕАЭС автомобилей «Ситроен С8» и «Фольксваген Пассат» с использованием номерных знаков, принадлежащих иному транспортному средству. Легковые автомобили 2003 и 2004 гг. выпуска соответственно изъяты до решения суда.





В республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» должностные лица таможни пресекли попытку 49-летнего жителя г. Минска незаконно ввезти в Беларусь автомобиль «Опель» 1997 года выпуска с использованием номерных знаков на транспортное средство, зарегистрированное в Республике Беларусь.

По предварительной оценке общая стоимость 3 автомобилей составила свыше 30 тыс. белорусских рублей.