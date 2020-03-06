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Забег для любимых устроят на набережной Бреста 8 Марта

06.03.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 8 Марта состоится легкоатлетический "Забег для любимых". Участники пробега смогут посоревноваться на двух дистанциях, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Забег для любимых устроят на набережной Бреста 8 Марта

Мероприятие пройдет на набережной Мухавца, праздничную атмосферу будет создавать музыкальное сопровождение. На старт в полдень выйдут более 100 девочек, девушек и женщин, компанию которым составят их близкие. Длина основной дистанции - 7 км. Участники направятся в сторону Брестской крепости, пересекут подвесной мост и побегут по экологической тропе вдоль противоположного берега реки. Трехкилометровая дистанция включает часть набережной и Городской сад.

Забег для любимых устроят на набережной Бреста 8 Марта

На финише бегуний ожидают цветы от организаторов. Каждая из участниц, предварительно зарегистрировавшаяся на сайте loverun.by, получит оригинальную медаль. Спонсоры приготовили для победителей и призеров подарки. Ярким моментом спортивного праздника обещает стать забег на шпильках.

Забег для любимых устроят на набережной Бреста 8 Марта

"Забег для любимых пройдет в Бресте во второй раз. В прошлом году он собрал 50 человек, сейчас зарегистрировалось вдвое больше. Предлагаем брестчанам отметить праздник в стиле ЗОЖ, - отметила Олеся Округ. - Мы решили изменить локацию. Забег пройдет в пешеходной части города, живописной зеленой зоне, где не нужно перекрывать движение транспорта".

Организаторами пробега выступают Брестский горисполком и ООО "Спортивный клуб "Золотой мяч".

Забег для любимых устроят на набережной Бреста 8 Марта

Брестские любители спорта в этом году могут поучаствовать еще в четырех подобных мероприятиях. 28 марта пройдет легкоатлетический пробег "Память", посвященный воинам-интернационалистам. На май намечен международный пробег "Дружба", связывающий Брест и польский Тересполь. В июле организуют полумарафон, а в декабре планируют провести ночной забег.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 8 Марта состоится легкоатлетический "Забег для любимых". Участники пробега смогут посоревноваться на двух дистанциях, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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