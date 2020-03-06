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Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке
06.03.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Душа радуется, когда интерес к вопросу озеленения города проявляют неравнодушные Брестчане!
Узнав о том, что в областном центре идут активные мероприятия по посадке деревьев, в Брестское городское ЖКХ обратился житель микрорайона «Речица» Гаврилюк Петр Павлович, проживающий по ул.Мичурина.
Суть обращения заключалось в том, чтобы коммунальники помогли пересадить деревья, выращенные пенсионером на своем приусадебном участке в другое место.
Безусловно, обстоятельства могут быть разные – это и строительство, благоустройство участка и другие причины, которые вынуждают владельцев принимать решения о зеленых насаждениях.
«Душа болит за эти Розовые каштаны, ведь столько труда вложено в них. Рука не поднимается, их просто спилить!»
Специалисты КУП «Коммунальник» выехали на место и помогли Петру Павловичу решить этот вопрос. Уже сегодня 15 молодых каштанов обрели новое место в городской среде.
В областном центре усилиями коммунальников уже высажено почти 9,5 тысяч деревьев и эти 15 каштанов будут совсем не лишними.
КУМПП «Брестское городское ЖКХ»
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