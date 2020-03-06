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Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке

06.03.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Душа радуется, когда интерес к вопросу озеленения города проявляют неравнодушные Брестчане!

Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке

Узнав о том, что в областном центре идут активные мероприятия по посадке деревьев, в Брестское городское ЖКХ обратился житель микрорайона «Речица» Гаврилюк Петр Павлович, проживающий по ул.Мичурина.

Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке
 Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке

Суть обращения заключалось в том, чтобы коммунальники помогли пересадить деревья, выращенные пенсионером на своем приусадебном участке в другое место.

Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке
 Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке

Безусловно, обстоятельства могут быть разные – это и строительство, благоустройство участка и другие причины, которые вынуждают владельцев принимать решения о зеленых насаждениях.

Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке

«Душа болит за эти Розовые каштаны, ведь столько труда вложено в них. Рука не поднимается, их просто спилить!»

Специалисты КУП «Коммунальник» выехали на место и помогли Петру Павловичу решить этот вопрос. Уже сегодня 15 молодых каштанов обрели новое место в городской среде.

В областном центре усилиями коммунальников уже высажено почти 9,5 тысяч деревьев и эти 15 каштанов будут совсем не лишними.

КУМПП «Брестское городское ЖКХ»

 
 
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  Душа радуется, когда интерес к вопросу озеленения города проявляют неравнодушные Брестчане! Узнав о том, что в областном центре идут активные мероприятия по...
 
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