 Брестчанин подарил городу 15 розовых каштанов, выращенных на собственном участке

Источник материала: Виртуальный Брест

Душа радуется, когда интерес к вопросу озеленения города проявляют неравнодушные Брестчане!





Узнав о том, что в областном центре идут активные мероприятия по посадке деревьев, в Брестское городское ЖКХ обратился житель микрорайона «Речица» Гаврилюк Петр Павлович, проживающий по ул.Мичурина.







Суть обращения заключалось в том, чтобы коммунальники помогли пересадить деревья, выращенные пенсионером на своем приусадебном участке в другое место.







Безусловно, обстоятельства могут быть разные – это и строительство, благоустройство участка и другие причины, которые вынуждают владельцев принимать решения о зеленых насаждениях.





«Душа болит за эти Розовые каштаны, ведь столько труда вложено в них. Рука не поднимается, их просто спилить!»

Специалисты КУП «Коммунальник» выехали на место и помогли Петру Павловичу решить этот вопрос. Уже сегодня 15 молодых каштанов обрели новое место в городской среде.

В областном центре усилиями коммунальников уже высажено почти 9,5 тысяч деревьев и эти 15 каштанов будут совсем не лишними.

КУМПП «Брестское городское ЖКХ»