Мужчина ушел из гостей и пропал в Барановичском районе. «Ангелы» собирают добровольцев на его поиски

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель деревни Деревная ушел от знакомого, который живет в деревне Лесино. Но домой так и не вернулся. Его не видели больше недели.





47-летний житель деревни Деревная пропал еще 24 февраля, однако заявка на его поиск волонтерам поисково-спасательного отряда «Ангел» поступила только сейчас, сообщила Intex-press координатор отряда Мария Скидан.

Известно, что в день исчезновения мужчина находился в гостях у знакомого в деревне Лесино, откуда около трех часов дня отправился домой. С тех пор его никто не видел.

«Ангелы» намерены отправиться на поиски пропавшего мужчины. Сбор назначен на 9 часов утра 8 марта на парковке возле ТЦ «Корона» в Северном микрорайоне. Всех, у кого есть возможность и желание помочь в поисках пропавшего мужчины, просят связаться с координатором ПСО «Ангел» Марией по телефону +375297750408.