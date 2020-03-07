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Мужчина ушел из гостей и пропал в Барановичском районе. «Ангелы» собирают добровольцев на его поиски

07.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель деревни Деревная ушел от знакомого, который живет в деревне Лесино. Но домой так и не вернулся. Его не видели больше недели.

Мужчина ушел из гостей и пропал в Барановичском районе. «Ангелы» собирают добровольцев на его поиски

47-летний житель деревни Деревная пропал еще 24 февраля, однако заявка на его поиск волонтерам поисково-спасательного отряда «Ангел» поступила только сейчас, сообщила Intex-press координатор отряда Мария Скидан.

Известно, что в день исчезновения мужчина находился в гостях у знакомого в деревне Лесино, откуда около трех часов дня отправился домой. С тех пор его никто не видел.

«Ангелы» намерены отправиться на поиски пропавшего мужчины. Сбор назначен на 9 часов утра 8 марта на парковке возле ТЦ «Корона» в Северном микрорайоне. Всех, у кого есть возможность и желание помочь в поисках пропавшего мужчины, просят связаться с координатором ПСО «Ангел» Марией по телефону +375297750408.

 
 
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  Житель деревни Деревная ушел от знакомого, который живет в деревне Лесино. Но домой так и не вернулся. Его не видели больше недели. 47-летний житель деревни...
 
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