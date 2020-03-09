Как живет многодетная семья Судниковых из деревни Матюты Горецкого района

Источник материала: Горецкий вестник

В районе проживают 470 многодетных семей. Одна из них — Татьяны и Владимира Судниковых — в Матютах. Супруги воспитывают троих детей — шестиклассника Кирилла, восьмилетнюю Дашу и младшего Пашу, которому летом будет три года. В преддверии 8 марта мы посетили эту дружную семью.







После пяти вечера все Судниковы были уже дома. Глава семьи вернулся с работы, он трудится ведущим агрономом в Горецкой льносемстанции. Старшие дети приехали из Добровского УПК ДС-СШ. Их, как обычно, с радостью встретили мама, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, и младший брат. Ужин к этому времени был уже готов, в квартире витал приятный запах выпечки.

— Сама я местная, муж с Рогачевского района, — начала рассказ Татьяна. — Познакомились в 2002 году, во время учебы в сельхозколледже в Жиличах Кировского района. Когда задумались о свадьбе, мечтали о большой семье. Я, кстати, тоже из многодетной. У мамы было пятеро детей. И у меня, еще в детстве, сформировалось убеждение: много детей — крепче семья.

Поженились Татьяна и Владимир в 2007 году. Вскоре семья подросла — появился первенец. Наследнику отец был очень рад. Через четыре года родилась дочь, а через шесть лет — еще один сын. Вот оно — их тройное счастье. Сегодня без детей супруги не представляют свою жизнь.





— В будни с домашними хлопотами в основном справляюсь сама. Сложностей особых нет. Все успеваю, — говорит многодетная мама. — А в выходные на помощь приходят старшие дети. Вместе убираем, готовим кушать. Любит ребятня тесто месить, пирожки и хворост делать.

— Конечно, во всем помогает и муж: с детьми и по хозяйству. Он у меня на все руки мастер. Сам делает ремонт в доме. К слову, увлекается садоводством. Весной и летом все вместе трудимся на огороде. Каждый год — богатый урожай овощей и фруктов. Теперь самая важная задача у Пашки. Он собирает клубнику, малину. Это у него хорошо получается: то ягодку в корзину положит, то сразу в рот отправит, — смеется собеседница.





Буквально в ту же минуту Татьяна становится серьезнее и признается, что главное для родителей — достойно воспитать детей. А для этого нужно создавать дома добрую атмосферу, сохранять с сыновьями и дочерью хорошие доверительные отношения, во всем помогать, особенно в подготовке к урокам и олимпиадам. Кстати, выяснилось, что папа часто готовит «домашку» с детьми. Как отмечает Владимир, необходимо направлять их энергию в верное русло. Важно воспитать уважение к окружающим, бережливость к природе и веру в свои силы.

Говорят, каждый человек — индивидуальность. В семье Судниковых дети весьма разные: и по темпераменту, и по характеру, и по увлечениям. Родители стараются развивать их творческие способности, поддерживать интересы. К примеру, старшие дети посещают школу искусств и художественных ремесел в Доброй. Кирилл ходит на резьбу, раньше рисовал. Даша рукодельничает: вяжет, вышивает, валяет шерсть.





— Подарочки уже готовы, — тихонько хвалятся Даша и Кирилл. — Сделали их своими руками. Думаем, что маме понравятся. Она поставит их на самое видное место, чтобы любоваться. А после аккуратно сложит на полку, где лежат все наши подарки. У нас «гора» рисунков, вышивок, поделок. Иногда вечером рассматриваем и вместе вспоминаем, к какому празднику их делали. Тогда и папку с грамотами и дипломами достаем, которые хранят родители. Они гордятся нами. А мы их любим!

— Мама — наше все, — так о жене сказал Владимир. — Она заботливая мать, прекрасная жена, хорошая хозяйка, хранительница семейного очага. Мне судьба преподнесла встречу с ней как самый ценный подарок, чему я безгранично рад.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова