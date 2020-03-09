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При стрельбе в канадском отеле погибли два человека, ещё двое пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В Канаде два человека погибли и еще двое пострадали в результате стрельбы в небольшом отеле в провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раненые мужчины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.
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Новости Канады. В Канаде два человека погибли и еще двое пострадали в результате стрельбы в небольшом отеле в провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24...
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