При стрельбе в канадском отеле погибли два человека, ещё двое пострадали

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Канаде два человека погибли и еще двое пострадали в результате стрельбы в небольшом отеле в провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раненые мужчины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.



