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Под Островцом пьяный бесправник на Proton «догнал» Volkswagen

09.03.2020 11:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию в Островецком районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось 8 марта, около 21.35. Установлено, что 38-летний водитель Proton двигался по трассе Р52 и врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen.

В результате ДТП различные травмы получил пассажир Proton. Мужчину госпитализировали.


Выяснилось, что виновник аварии был пьян и не имел права управления автомобилем.

 
 
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В результате ДТП различные травмы получил пассажир Proton. Мужчину госпитализировали.
 
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