Под Островцом пьяный бесправник на Proton «догнал» Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию в Островецком районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 8 марта, около 21.35. Установлено, что 38-летний водитель Proton двигался по трассе Р52 и врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen.

В результате ДТП различные травмы получил пассажир Proton. Мужчину госпитализировали.





Выяснилось, что виновник аварии был пьян и не имел права управления автомобилем.