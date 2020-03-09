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Под Островцом пьяный бесправник на Proton «догнал» Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель устроил аварию в Островецком районе,
Происшествие случилось 8 марта, около 21.35. Установлено, что 38-летний водитель Proton двигался по трассе Р52 и врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen.
В результате ДТП различные травмы получил пассажир Proton. Мужчину госпитализировали.
Выяснилось, что виновник аварии был пьян и не имел права управления автомобилем.
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В результате ДТП различные травмы получил пассажир Proton. Мужчину госпитализировали.
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