«Если одобрит Конституционный суд». Путин поддержал идею обнулить президентские сроки

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент России Владимир Путин согласен обнулить президентские сроки, если это одобрит Конституционный суд и проголосуют граждане страны. Путин выступил в Госдуме после предложения Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков или снятии ограничений на переизбрание на пост главы государства.

Фото: пресс-служба Кремля

Путин считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков, так как сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.

Он считает, что со временем высшая власть в России уже не будет так персонифицирована.

— Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным, — заявил он.

При этом он поддержал идею обнуления собственных сроков, если Конституционный суд одобрит это. Путин заявил, что предложение Терешковой «по сути означает снятие ограничений для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешает в будущем участвовать в выборах <…> только в случае, если граждане поддержат такую поправку, скажут „да“ в ходе общероссийского голосования 22 апреля».

— Такой вариант был бы возможен, но при одном условии, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и положениям Основного закона — Конституции, — заявил Путин. Президент России напомнил, что в стране принимают не новую Конституцию, а вносят в нее поправки.

— При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, а напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопросов о президентской власти.

Также Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму. Он обратился к гражданам и заявил, что как они проголосуют за поправки к Конституции 22 апреля, так и будет.

После выступления президента Госдума поддержала поправку, которая позволит действующему главе государства переизбираться после внесения изменений в Конституцию, сообщает ТАСС.

О необходимости внести поправки в Основной закон страны Владимир Путин заявил в середине января во время послания к Федеральному Собранию. В частности, должны расшириться полномочия Госдумы и Совфеда, закрепиться роль Госсовета, а Основной закон признают приоритетным над международными соглашениями.

Законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Оно назначено на 22 апреля.