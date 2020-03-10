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Инфляция в Беларуси в феврале составила 1%

10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале по сравнению с январем составил 101%, с декабрем 2019 года - 101,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Инфляция в Беларуси в феврале составила 1%

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале по сравнению с январем составил 100,3%, с декабрем 2019 года - 100,9%.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,7% по сравнению с январем и на 1,8% по сравнению с декабрем 2019-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5% по сравнению с январем и на 1,2% по сравнению с декабрем 2019-го. Услуги в феврале в сравнении с январем подорожали на 2,3%, по сравнению с декабрем 2019-го - на 2,9%.

 
 
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  Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале по сравнению с январем составил 101%, с декабрем 2019 года - 101,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом...
 
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