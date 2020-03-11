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«СИЗО как санаторий, но дома лучше». Дальнобойщик несколько месяцев провел под стражей в Швеции из-за груза

11.03.2020 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Приехал из камеры, а выглядит, как будто в санатории побывал», — хоть и печально, но все-таки шутит Татьяна из Гродно по поводу истории, в которую попал ее муж, дальнобойщик Сергей. Мужчина не доехал домой из рейса в декабре прошлого года — на границе его арестовала польская полиция. Новый год он встретил в СИЗО в Белостоке, затем оказался в шведской тюрьме. Дело в том, что водителя разыскивали через Интерпол — за перевозку груза, который оказался краденым. Сначала Сергей был под подозрением, а через три месяца белорусу объявили: «Невиновен», — и отпустили на родину.


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Не хотел сидеть на пенсии — пошел в водители

47-летний Сергей дальнобойщик неопытный. С прошлой работы ушел на пенсию по выслуге. Чтобы не сидеть дома, решил стать водителем-международником. После курсов устроился на работу водителем в литовскую фирму. Первый рейс по Европе прошел удачно. А вот во второй раз повезло меньше: когда Сергей привез на фуре груз из Швеции в Литву, к нему пожаловала полиция. Выяснилось, что в полуприцепе перевозили краденые запчасти.

Правда, тогда директора литовской фирмы Йонаса и Сергея опросили и отпустили. Белорус с литовской фирмы сразу уволился: после «мутного» груза не было доверия. Пока мужчина искал работу дома, ему несколько раз звонили из полиции Литвы: просили приехать снова. Сергей отказывался.

Через некоторое время мужчина устроился дальнобойщиком на гродненскую фирму, от которой поехал в рейс в Европу. Когда возвращался домой, 15 декабря, прямо на границе его задержала польская полиция и отвезла в СИЗО Белостока. О задержании белорусу удалось сообщить своей жене Татьяне. Она-то и начала «бить во все колокола»: призывала на помощь дипломатов, прокуратуру, журналистов, блогеров.

«Мужа посадили, а директор фирмы ни при чем». Дальнобойщика из Гродно арестовали из-за груза

Женщина сообщала о задержании мужа бывшему работодателю Сергея — Йонасу, но тот сказал, что надо было приезжать в полицию, когда вызывали, тогда не было бы никакого задержания. Адвоката для водителя литовец нанимать отказался: мол, есть государственные защитники.

«Прилетел! Выглядит хорошо, это нам с дочкой подарок на 8 Марта!»

Пока Сергей находился под арестом, AUTO.TUT.BY узнавал обо всем, что происходит с мужчиной, через жену Татьяну. Та, в свою очередь, контактировала с белорусским консулом в Польше Михаилом Гольцевым. От него она узнавала, что срок задержания супруга через суд несколько раз продлевался. Женщине удалось даже поговорить с Сергеем по телефону. В середине января Сергея перевезли в Швецию.

— Оттуда нам позвонил наш консул в Швеции Ярослав Мартинкевич. Успокаивал, говорил, что у мужа уже есть адвокат. Но мы с дочкой Софией все равно сидели и тряслись: как там наш папа, хоть бы жив-здоров остался, может, его там обижают или бьют. А что он ест, что с одеждой — у него ж даже сменки не было. Один в чужой стране, — вспоминает о переживаниях Татьяна.

Женщина говорит, что хоть она и не афишировала произошедшее в родном городе, слухи об истории разнеслись. Ей звонили и писали старые знакомые, коллеги мужа. Поддерживали словом, предлагали помочь материально.

— Сергей дома, прилетел вчера поздно вечером! Это подарок нам с дочкой за все страдания, — вот такую новость 8 марта радостно сообщила Татьяна AUTO.TUT.BY. — Выглядит хорошо, как будто на домашней еде все это время сидел. Но какой-то уж очень настороженный, как оглушенный…

Вернувшись в Гродно, Сергей отдохнул и первым делом прочитал в интернете обсуждение своей истории. Говорит, прочитал много доброго, но и с негативными комментариями встречался. На его взгляд, люди просто не знают, что и как было, но дают свою нелестную оценку.

— Почему я не поехал в Литву, когда меня вызывали? Да очень просто! Два раза звонила по телефону какая-то девушка: приедьте. Но откуда я знаю, что она из полиции? Например, моего бывшего директора, Йонаса, вызывали по повестке. Мне ни одной не пришло! Так почему я должен был куда-то ехать? — возмущается Сергей.

Мужчина считает, что к его задержанию на границе литовская полиция вообще отношения не имеет: расследование велось в Швеции, их правоохранители и внесли его в международную базу розыска.

— На польской границе при прохождении паспортного контроля меня задержали. Сказали: до выяснения обстоятельств. А потом отвезли в СИЗО Белостока.

На сколько задерживать человека, в Польше решает суд. При этом государственный защитник задержанному положен, но на первом заседании, где решили поместить Сергея под стражу, он адвоката так и не увидел.

«Нормальные сокамерники, не обижали и делились едой»

— Тюрьма в Белостоке, мягко говоря, не очень по условиям содержания. Все стены исписаны, туалет тут же в камере, за раздвижной дверцей, туалетная бумага есть. Меня переводили из одной камеры в другую, задержанных там разное количество: два, три, пять человек. Курят прямо в камере. Утром подъем и проверка.

Тюремную одежду в Белостоке дают, но носить не заставляют. Сергей брезговал ее надевать, поэтому ночью стирал руками свои вещи (порошок в тюрьме давали) и сушил на батарее. В душ водили раз в две недели.

— Еда отвратительная. Все острое, со специями, и постоянно кислую капусту давали. У меня поджелудочная разболелась, давление прыгать начало. А таблетки-то у меня забрали. Пока добился, чтобы мне их выдали, очень много времени прошло, — вспоминает Сергей.

Дальнобойщик говорит, что в СИЗО Белостока другие задержанные его не обижали, хотя сидели люди там за разные преступления, некоторые — все в наколках, бывалые. А если кому-то приносили передачу или покупки из «пачки» (так заключенные называли тюремный магазин), все делилось между сокамерниками.

— В Польше мне предложили: хочешь — оставайся здесь в СИЗО, будем тебя допрашивать и передавать данные в Швецию. А если нет, перенаправим тебя шведским следователям. Я решил, что надо ехать в Швецию, расследование там на месте будет идти побыстрее, — объясняет водитель.

«В Швеции почувствовал себя человеком, а не преступником»


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Карлстадский центр заключения

В середине января Сергея передали шведской стороне. Сначала в отдельном отсеке микроавтобуса вместе с другими задержанными его привезли в Варшаву. Оттуда — в аэропорт, куда уже прибыли сопровождающие из Швеции.

— Такого стыда, как в аэропорту, я еще ни разу не ощущал. Поляки надели мне наручники на руки и на ноги и повели прямо через зал, где сидели люди, дети, к самолету. А вокруг меня — польские и шведские полицейские. На меня все смотрели, оборачивались. Я был в таком шоке! Шел как в тумане…

Мужчина отметил, что шведские полицейские и сами были шокированы таким сопровождением, и просили у поляков снять наручники хотя бы с ног Сергея, но те ответили, что это делать не положено.

— Но потом, когда шведы меня забрали, я ощутил на себе человеческое отношение. В самолете с меня сняли наручники. Дали воды, предложили чай и кофе. А шведская полицейская угостила меня шоколадным батончиком.


Здесь задержанные гуляют. Фото: Карлстадский центр заключения. Снимок носит иллюстративный характер

Из аэропорта Сергея отвезли в СИЗО Стокгольма, а на следующий день — в такое же учреждение города Карлстад. Здесь наш соотечественник удивился еще больше: камеру, в которую его поместили, камерой язык назвать не поворачивается: «комната на одного человека с евроремонтом, получше, чем в наших больницах», а в ней — кровать полтора метра шириной с ортопедическим матрасом, двумя подушками и одеялом, стол, термос, телевизор «как дома на кухне», в отдельном помещении — туалет и большой умывальник с необходимыми для гигиены принадлежностями.

— Дали добротную одежду типа спортивного костюма: байка, майка, штаны, белье, а еще белые тапки и кроссовки хорошие, как у нас в магазинах продаются. Только на каждой вещи была вышивка — KV, это аббревиатура их службы (Kriminalvården — Шведская государственная служба исполнения наказаний и пробации. — Прим. AUTO.TUT.BY).


В тюрьме есть возможность заниматься спортом. Фото: Карлстадский центр заключения. Снимок носит иллюстративный характер

При приеме Сергея обследовал врач: давление у него оказалось 170/100. Чтобы его нормализовать, тут же ему выдали лекарство. А через день взяли анализы, по результатам которых прописали необходимые медикаменты.

— Вы, наверное, будете смеяться, но по сравнению с Белостоком, шведский СИЗО — это санаторий. Никаких решеток и колючек. Спи сколько хочешь, надо подстричься или побриться — приносят крутую машинку с насадками Siemens, помыться — иди в душ, там все есть, вплоть до чистой сменной одежды. Еда — отдельный рассказ: добротная, домашняя, хорошие куски мяса или рыбы в панировке, разные соусы, суп густой сытный, сыр, хлеб нескольких видов, чай, кофе…

А еще Сергею переводили еженедельно 90 шведских крон (около 23 рублей). На них он мог заказать из магазина покупки по списку. Белорус выбирал сладости.

«Сказали, что я хороший человек, и отвезли в аэропорт»


В такой камере находился Сергей. Фото: Карлстадский центр заключения. Снимок носит иллюстративный характер

Допросы по делу о краденых запчастях проводила молодой следователь, приходила она один раз в неделю — по пятницам. При этом дистанционно ей помогал переводчик.

— Но я ничего нового, кроме того, что уже говорил раньше, добавить не мог. Телефон с навигацией я передал следователям раньше, по нему можно отследить все мои передвижения. Они подозревали, что я мог быть причастен к преступлению, задавали вопросы, многие из них повторялись. Где и как грузился, кто при этом был, с кем говорил…

Сергей отметил, что директора литовской фирмы, Йонаса, полиция не задерживала. Впрочем, каких-то деталей по преступлению белорус не знает, а следователь в них его не посвящала.

— Ко мне приходила шведский адвокат. Правда, я ей сперва не очень доверял, но потом увидел — она за меня горой. Через несколько недель мне разрешили звонить по телефону семье. Кстати, до этого я мог общаться по телефону с белорусским консулом в Швеции.

В начале марта шведская прокуратура решила, что Сергей к преступлению с крадеными запчастями не имеет отношения, поэтому надо его освобождать из-под стражи и отправлять домой.

— Когда я выходил из СИЗО, то очень душевно прощались с моим адвокатом, следователь на своей машине отвезла и посадила меня на автобус до Стокгольма. Там я переночевал в гостинице, а на следующий день сел в самолет и вылетел в Минск.

Все расходы по доставке Сергея на родину оплатила шведская сторона. Кроме того, шведские адвокат и консул решают вопрос о выплате белорусу материальной компенсации за задержание и пребывание под арестом.

— Ни на кого зла я не держу. Ну, а дальше я собираюсь немного отдохнуть и работать водителем. Только надо выяснить, можно ли мне выезжать за границу. А из своего опыта, всем коллегам-водителям советую: когда вы в рейсе — записывайте по максимуму свои разговоры на аудио, передвижения фиксируйте на видео и навигацию. Случись что — это поможет вам доказать, что вы не причастны к чужим махинациям.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новый год он встретил в СИЗО в Белостоке, затем оказался в шведской тюрьме. Дело в том, что водителя разыскивали через Интерпол - за перевозку груза, который...
 
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