Банки продолжают снижать курсы продажи доллара и евро

Источник материала: Виртуальный Брест

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 марта белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому. Банки отреагировали на новости с торгов и продолжили снижать курсы продажи евро и доллара.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доллар снизился до 2,3141 рубля (минус 0,0067 — до 2,3141 рубля, или 0,29%), а евро — до 2,6214 рубля (минус 0,0141 рубля, или 0,54%). Российский рубль вырос на 0,0155 рубля, или 0,48%, — до 3,2363 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и продолжили снижать курсы продажи евро и доллара.

Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас составляет 2,366 рубля (Белагропромбанк), а самый низкий — в некоторых отделениях Абсолютбанка (2,321 рубля соответственно).

Выгоднее всего сдавать доллар сейчас у Абсолютбанка, Белорусского народного банка и Франсабанка, Paritetbank и РРБ-Банк — 2,315 рубля.

Самый высокий курс продажи евро банком — у Белорусского народного банка (2,69 рубля). В остальных банках — ниже 2,68 рубля. К примеру, в обменном пункте 529/8 Беларусбанка сейчас евро продают по 2,678 рубля, а 10 марта — по 2,68 рубля. Ниже всего курс продажи евро — у Абсолютбанка (2,624 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего сейчас в Абсолютбанке (2,617 рубля), Альфа-Банке и Технобанке (2,616 рубля).

Что происходило на валютном рынке 10 марта

Если утром 10 марта самый высокий курс продажи банком доллара составлял 2,42 рубля (Беларусбанк и Банк ВТБ), а евро — 2,752 рубля (Белинвестбанк), то к обеду — 2,4 рубля и 2,75 рубля (Беларусбанк). К примеру, Белинвестбанк к обеду снизил продажу евро до 2,6520 рубля, а Банк ВТБ доллара — до 2,35 рубля.

С чем связано ослабление белорусского рубля

Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас днем 9 марта заявил, что в правительстве считают, что еще рано оценивать все последствия для Беларуси от девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть.

В Нацбанке пояснили, что наблюдают за ситуацией. Регулятор не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами, заявили TUT.BY в Нацбанке.