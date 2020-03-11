ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки продолжают снижать курсы продажи доллара и евро

11.03.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 марта белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому. Банки отреагировали на новости с торгов и продолжили снижать курсы продажи евро и доллара.

Банки продолжают снижать курсы продажи доллара и евро

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доллар снизился до 2,3141 рубля (минус 0,0067 — до 2,3141 рубля, или 0,29%), а евро — до 2,6214 рубля (минус 0,0141 рубля, или 0,54%). Российский рубль вырос на 0,0155 рубля, или 0,48%, — до 3,2363 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и продолжили снижать курсы продажи евро и доллара.

Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас составляет 2,366 рубля (Белагропромбанк), а самый низкий — в некоторых отделениях Абсолютбанка (2,321 рубля соответственно).

Выгоднее всего сдавать доллар сейчас у Абсолютбанка, Белорусского народного банка и Франсабанка, Paritetbank и РРБ-Банк — 2,315 рубля.

Самый высокий курс продажи евро банком — у Белорусского народного банка (2,69 рубля). В остальных банках — ниже 2,68 рубля. К примеру, в обменном пункте 529/8 Беларусбанка сейчас евро продают по 2,678 рубля, а 10 марта — по 2,68 рубля. Ниже всего курс продажи евро — у Абсолютбанка (2,624 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего сейчас в Абсолютбанке (2,617 рубля), Альфа-Банке и Технобанке (2,616 рубля).

Что происходило на валютном рынке 10 марта

Если утром 10 марта самый высокий курс продажи банком доллара составлял 2,42 рубля (Беларусбанк и Банк ВТБ), а евро — 2,752 рубля (Белинвестбанк), то к обеду — 2,4 рубля и 2,75 рубля (Беларусбанк). К примеру, Белинвестбанк к обеду снизил продажу евро до 2,6520 рубля, а Банк ВТБ доллара — до 2,35 рубля.

С чем связано ослабление белорусского рубля

Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас днем 9 марта заявил, что в правительстве считают, что еще рано оценивать все последствия для Беларуси от девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть.

В Нацбанке пояснили, что наблюдают за ситуацией. Регулятор не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами, заявили TUT.BY в Нацбанке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 марта белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому. Банки отреагировали на новости с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецким школьникам паспорта вручил председатель Комитета госконтроля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика