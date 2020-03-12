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В польских магазинах ажиотаж - скупают гигиенические средства и продукты
12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Люди опасаются, что дезинфицирующих средств и продуктов не хватит, поэтому сметают всё с полок магазинов. Конечно,
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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом. Об этом 63-летний артист сообщил у себя в Twitter. Также актёр добавил, что теперь они будут проводить время в изоляции. Сейчас супруги находятся в Австралии.
Надо признать, что подобная ситуация - далеко не во всех магазинах, и многие не видят каких-то проблем с отсутствием того или иного товара. Информируют, что Бедронка ломится от товаров, негде ставить, даже в паллетах стоят в проходе, мешая пройти. Однако фото этого не предоставляют.
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