Вырастут ли цены на импорт и какие курсы сейчас в обменниках. Главное по ситуации с валютой

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский рубль сегодня на фоне падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом снова начал сдавать к доллару и евро после плавного восстановления сданных позиций в понедельник, 9 марта. Банки отреагировали на результаты торгов повышением курсов валют в обменниках. TUT.BY собрал актуальную информацию по ситуации на валютном рынке: какие курсы валют сейчас в обменниках, вырастут ли цены на импортные продукты и что происходит с нацвалютами в других странах.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чем закончились торги и какие курсы валют сейчас в обменниках

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль снова начал снижаться. Доллар подорожал до 2,3473 рубля (+ 1,43%, или 0,0332 рубля), а евро — до 2,6471 рубля (+0,98%, или 0,0257 рубля). Российский рубль снизился до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских рублей (-2,18%, или 0,0707 рубля).

Банки еще утром, сразу после первых результатов сегодняшних торгов, начали повышать курсы евро и доллара.

Самый высокий курс продажи банком доллара сегодня утром составлял 2,4 рубля, а самый низкий — 2,35 рубля. 11 марта во второй половине дня максимальный и минимальный курсы продажи американской валюты были 2,366 рубля и 2,321 рубля соответственно.

Сегодня утром самый высокий курс продажи банком евро был на уровне 2,73 рубля, а самый низкий — 2,655 рубля. Во второй половине дня 11 марта максимальный и минимальный курсы евро были 2,69 рубля и 2,624 рубля соответственно.

Сейчас дороже всего продает доллар Белгазпромбанк — по 2,402 рубля, а дешевле всего американская валюта стоит в обменниках Белагропромбанка и Банке ВТБ (2,36 рубля).

Самый высокий курс евро сейчас в Банке Решение (2,73 рубля) и Банке БелВЭБ (2,72 рубля), а самый низкий — у Технобанка и Абсолютбанка (2,66 рубля).

Что будет с ценами на продукты и технику

Торговые сети, которые продают продукты питания, отмечают, что цены не выросли, но не исключают их повышения на импорт. В первую очередь — из-за возможного роста цен у поставщиков.

— Пока что ситуация на валютном рынке не повлияла на стоимость товаров в наших магазинах. Продукция реализуется по прежним ценам. Однако из общения с поставщиками импортных товаров мы понимаем, что те готовятся повысить расценки. Какое решение мы примем в ответ, будет зависеть от различных факторов: что это за товар, насколько изменится цена, сильный ли бренд и т. д. Однако конкретно сейчас валютные тенденции на нас не отражаются, — отмечает директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.

— Цены на продукты питания в магазинах остаются на прежнем уровне. На сегодня у нас нет новых протоколов согласования цены от поставщиков. Так что товары стоят столько же, сколько и до роста курсов иностранных валют, — рассказывают в сети магазинов «Санта».

В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику, не исключают того, что в ближайшее время цены на импортные товары могут пойти вверх. К примеру, в интернет-магазине 21vek.by рассказали, что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».

Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен.

— Подорожала стоимость конвертации валюты, белорусский рубль падает — все это отразится на себестоимости закупаемых товаров, на оптовых ценах и, соответственно, на розничных. Это объективный процесс, от этого никуда не денешься, — говорит Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Но предприниматели прекрасно понимают, что при повышении цен они начинают упираться в потолок покупательной способности населения. И это предпринимателей очень беспокоит.

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Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб ранее пояснял, что происходящее нельзя назвать девальвацией белорусского рубля.

— Судя по курсу валютной корзины, с самим белорусским рублем ничего не происходит, рост курсов доллара и евро компенсируется падением российского рубля. То есть это не обвал белорусского рубля, а влияние внешних факторов, — говорит он.

По словам эксперта, «чего ждать в ближайшие дни, не очень понятно». В целом, говорит Вадим Иосуб, готовиться к чему-либо уже поздно, потому что «все, что могло произойти, уже произошло».

— Максимальный рост иностранных валют уже произошел. Если у человека есть деньги, которые он хотел бы сберегать, моя рекомендация будет такой же, какую я мог бы дать неделю или месяц назад. Половину сбережений я бы положил на депозит в белорусских рублях с максимально возможной ставкой, а вторую половину разделил между долларом и евро, — советует Вадим Иосуб. — Если кто-то по старой привычке захочет «сберечь» деньги, купив холодильник или телевизор, то он эти деньги не сбережет, а потратит. Если у человека нет телевизора, он может купить телевизор, но в остальных случаях делать это не имеет смысла.

Что происходит на валютных рынках соседних стран

В России 12 марта на торгах на Мосбирже российский рубль значительно подешевел по отношению к евро и доллару. Впервые за четыре года доллар превысил отметку в 74,64 рубля (+2,33%), евро — 84,02 рубля (+2,25%), сообщает "Коммерсант".

Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на 74,0274 рубля, увеличив на 2,56 рубля предыдущий показатель. Курс евро повышен на 2,64 рубля, до 83,6584 рубля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня заявил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу для сохранения финансовой стабильности, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства, передает ТАСС.

В Казахстане также продолжает расти курс доллара. Если 7−8 марта в обменниках Нур-Султана доллар стоил 382 тенге, 9 марта — уже 391−395 тенге, то сегодня — 398 — 402 тенге, сообщает zakon.kz. Курс евро также заметно вырос.

Заместитель председателя Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк, комментируя ситуацию с падением тенге, отметил, что сейчас ситуация на мировых рынках очень волатильная, и никто не может точно сказать, что будет завтра. Причины — распространение коронавируса в мире, действия России по отказу от сделки с ОПЕК и возможный новый раунд переговоров по объемам добычи нефти, что напрямую повлияет на стоимость черного золота. А также напряженная ситуация вокруг военного конфликта в Сирии.

Министр нацэкономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что роста цен на продукты из-за изменения курса доллара быть не должно, так как их в основном производят в Казахстане и цена привязана к местным ресурсам.

Хроника событий последних дней на валютном рынке

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта начались с заметного роста евро и доллара (5,3% и 3,7% соответственно) и падения российского рубля (на 4,1%). Такие заметные корректировки — последствия резкого падения цен на нефть. Цена нефти после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Курс доллара также начал расти и в других странах, в том числе в Казахстане. На Мосбирже 9 марта торги валютой не проводили из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 Марта (но во вторник, 10 марта, доллар заметно подорожал).

Белорусские банки 9 марта еще до окончания торгов начали повышать курсы продажи доллара и евро — до 2,4 рубля и 2,7 рубля соответственно.

По итогам торгов 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть. Доллар вырос до 2,3518 рубля (+0,1122 рубля, или +5,01%), евро — до 2,675 рубля (+0,1572 рубля, или +6,24%). Российский рубль подешевел на BYN 0,1587, или на 4,78%, — до 3,1628 рубля за 100 российских рублей.

Вечером 9 марта самый высокий курс продажи доллара в обменниках был 2,42 рубля, а евро — 2,77 рубля. В обменниках и магазинах с техникой и электроникой не наблюдалось очередей, но в некоторых банках активно скупали российский рубль.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас днем 9 марта сделал заявление: в правительстве считают, что еще рано оценивать все последствия для Беларуси от девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть.

В Нацбанке сказали, что наблюдают за ситуацией. Регулятор не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами, заявили TUT.BY в Нацбанке.

10 марта белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но отыграть утраченные 9 марта позиции не удалось. Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и начали снижать курсы валют. Если утром 10 марта самый высокий курс продажи банком доллара составлял 2,42 рубля, а евро — 2,752 рубля, то к обеду — 2,4 рубля и 2,75 рубля.

В среду, 11 марта, на торгах белорусский рубль продолжил отыгрывать падение к доллару и евро. Доллар снизился до 2,3141 рубля (минус 0,0067, или 0,29%), а евро — до 2,6214 рубля (минус 0,0141 рубля, или 0,54%). Российский рубль вырос на 0,0155 рубля, или 0,48%, — до 3,2363 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и продолжили снижать курсы продажи евро и доллара. Самый высокий курс продажи банком доллара во второй половине дня 11 марта составлял 2,366 рубля, а самый низкий — 2,321 рубля. Самый высокий курс продажи евро банком был 2,69 рубля, а самый низкий — 2,624 рубля.

Ситуацию с курсом белорусского рубля 11 марта прокомментировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

— В последнее время произошел отскок. [Рубль укрепился.] Никакой паники на валютном рынке нет. Очередей в обменных пунктах тоже нет. Ситуация будет выравниваться. Нацбанк проводит взвешенную валютную политику. Людям нет никакого смысла волноваться. Ситуация стабильная и предсказуемая, — считает премьер-министр Беларуси.