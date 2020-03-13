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В Дрогичинском районе в ДТП пострадал пьяный водитель: его автомобиль перевернулся

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 12 марта около 20:40 часов. По предварительной информации: 51-летний житель Минского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,0 промилле алкоголя), управлял автомобилем «Рено Лагуна» и двигался по автодороге Н-636 «Дрогичин-Осовцы».

В Дрогичинском районе в ДТП пострадал пьяный водитель: его автомобиль перевернулся


Вблизи деревни Дуброва водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В Дрогичинском районе в ДТП пострадал пьяный водитель: его автомобиль перевернулся


В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция области напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывает всех граждан не оставаться равнодушными. Если вы увидели, что кто-то садиться за руль в нетрезвом состоянии либо предполагаете, что такой водитель движется по дороге, звоните «102».

ГАиП ГАИ УВД

 
 
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  Дорожная авария произошла 12 марта около 20:40 часов. По предварительной информации: 51-летний житель Минского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения...
 
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