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В Дрогичинском районе в ДТП пострадал пьяный водитель: его автомобиль перевернулся
13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 12 марта около 20:40 часов. По предварительной информации: 51-летний житель Минского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,0 промилле алкоголя), управлял автомобилем «Рено Лагуна» и двигался по автодороге Н-636 «Дрогичин-Осовцы».
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Дорожная авария произошла 12 марта около 20:40 часов. По предварительной информации: 51-летний житель Минского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения...
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