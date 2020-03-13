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БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в "Финал четырех" девятого сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

В ответном четвертьфинальном поединке брестчане в Запорожье одержали уверенную победу на украинским чемпионом "Мотором" со счетом 33:28 (15:11). В первой игре, состоявшейся 4 марта в Бресте, чемпионы Беларуси выиграли с преимуществом в два мяча - 30:28.

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

Один из лидеров брестской дружины Никита Вайлупов сегодня 8 раз поразил ворота соперников и с 103 голами возглавляет бомбардирскую гонку SEHA-лиги. В составе "Мотора" 7 раз отличился белорус Борис Пуховский, Максим Бабичев забросил 4 мяча.

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

Первым участником "Финала четырех" стал хорватский "Загреб", дважды обыгравший словацкий "Татран" из Прешова - 25:21 (в гостях) и 28:16 (дома).

Составы остальных пар 1/4 финала: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия; первый матч - 31:30), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови-Сад, Сербия; первый матч - 31:26). Здесь ответные встречи состоятся 14 и 15 марта.

Победители четвертьфинальной стадии получают путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля в хорватском Задаре.

В прошлом сезоне победителями SEHA-лиги стали гандболисты "Вардара", выигравшие в финальном матче у "Загреба" со счетом 26:23, БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив "Нексе" с результатом 24:19.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в "Финал четырех" девятого сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. В ответном четвертьфинальном поединке...
 
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