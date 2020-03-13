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Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП случилось вечером 12 марта на проспекте Советском, около Ледового дворца.

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

ДТП на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль «Мерседес» ехал по проспекту со стороны ТВК «Светиловский». Навстречу ему двигался «Шевроле». Столкновение произошло на перекрестке, когда «Шевроле» стал поворачивать на улицу Жукова. В обеих машинах сработали подушки безопасности.

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

– Я ехал по проспекту и внезапно прямо передо мной со встречной полосы налево, на улицу Жукова, стала поворачивать машина, – рассказал Intex-press водитель «Мерседеса». – Я начал тормозить и пытался избежать столкновения, но в такую погоду это сделать не удалось из-за мокрого асфальта.

Люди в аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения.

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП случилось вечером 12 марта на проспекте Советском, около Ледового дворца. ДТП на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, автомобиль...
 
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