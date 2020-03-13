Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП случилось вечером 12 марта на проспекте Советском, около Ледового дворца.





ДТП на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль «Мерседес» ехал по проспекту со стороны ТВК «Светиловский». Навстречу ему двигался «Шевроле». Столкновение произошло на перекрестке, когда «Шевроле» стал поворачивать на улицу Жукова. В обеих машинах сработали подушки безопасности.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

– Я ехал по проспекту и внезапно прямо передо мной со встречной полосы налево, на улицу Жукова, стала поворачивать машина, – рассказал Intex-press водитель «Мерседеса». – Я начал тормозить и пытался избежать столкновения, но в такую погоду это сделать не удалось из-за мокрого асфальта.

Люди в аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ