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Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле» произошло в Барановичах
13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП случилось вечером 12 марта на проспекте Советском, около Ледового дворца.
ДТП на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, автомобиль «Мерседес» ехал по проспекту со стороны ТВК «Светиловский». Навстречу ему двигался «Шевроле». Столкновение произошло на перекрестке, когда «Шевроле» стал поворачивать на улицу Жукова. В обеих машинах сработали подушки безопасности.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
– Я ехал по проспекту и внезапно прямо передо мной со встречной полосы налево, на улицу Жукова, стала поворачивать машина, – рассказал Intex-press водитель «Мерседеса». – Я начал тормозить и пытался избежать столкновения, но в такую погоду это сделать не удалось из-за мокрого асфальта.
Люди в аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
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ДТП случилось вечером 12 марта на проспекте Советском, около Ледового дворца. ДТП на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, автомобиль...
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