Гроза и сильный ветер. О последствиях непогоды в Слуцком районе

Источник материала: Слуцк Город

По состоянию на 6 часов утра 13 марта вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с на территории области повреждены кровли трёх жилых домов в городе Березино. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В целом по области зафиксированы 24 случая падения деревьев: в Воложинском, Клецком, Минском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Стародорожском и Червенском районах.

Пострадавших нет, работниками МЧС проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В 21:40 на «101» поступило сообщение об отключении электроэнергии в трёх населённых пунктах Слуцкого района: Клепчаны, Кирово и Большое Журово. В течение часа электроснабжение было восстановлено, сообщили SG в Слуцком РОЧС. Также ночью спасатели выезжали к деревне Поликаровка, где в результате порывистого ветра на трассу упало дерево.

По информации «Слуцких электросетей», за ночь и утро 13 марта из Слуцкого района поступило более двух десяток заявок, в том числе от жителей одних и тех же населённых пунктов.

Аврала нет, аварийные бригады в установленные сроки устраняли все неисправности.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится и в ближайшие дни, при этом в субботу и воскресенье ночью ожидаются морозы, возможен мокрый снег, местами метель.

Slutsk-Gorod.by