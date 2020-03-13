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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыли для жителей Гродненской области

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыли для жителей Гродненской области

 На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8- 0152-75-53-22 (с 8.30 до 17.00) , на вопросы по оказанию медицинской помощи – врачи областной инфекционной больницы по телефону 8-0152-43-52-09 (круглосуточно).

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 На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8-...
 
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