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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыли для жителей Гродненской области
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыли для жителей Гродненской области
На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8-...
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