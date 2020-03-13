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Курсы валют и криптовалют на сегодня

13.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и российский рубль дорожают на открытии торгов 13 марта. Биткойн -1744.02

Курс доллара подрос всего на 0,0022 BYN до 2,3496 BYN/USD. До нового рекорда американцу не хватило всего ⅕ копейки.

С начала текущей недели стоимость доллара подскочила ровно на 11 копеек.

Курс евро упал на 0,0121 BYN до 2,6350 BYN/EUR. Евровалюта с начала недели подорожала почти на 12 копеек.

Курс российского рубля вырос 0,0144 BYN до 3,1800 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5637.75$ (-1744.02);

Bitcоin Cash/ВСС – 180.18$ (-60.16);

Litecoin − 35.84$ (-6.71);

Еthеreum − 132.05$ (-37.46);

ZCаsh − 27.15$ (-8.59);

DigitalCash − 47.55$ (-16.38);

Monero − 37.24$ (-11.03).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и российский рубль дорожают на открытии торгов 13 марта. Биткойн -1744.02
 
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