Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и российский рубль дорожают на открытии торгов 13 марта. Биткойн -1744.02

Курс доллара подрос всего на 0,0022 BYN до 2,3496 BYN/USD. До нового рекорда американцу не хватило всего ⅕ копейки.

С начала текущей недели стоимость доллара подскочила ровно на 11 копеек.

Курс евро упал на 0,0121 BYN до 2,6350 BYN/EUR. Евровалюта с начала недели подорожала почти на 12 копеек.

Курс российского рубля вырос 0,0144 BYN до 3,1800 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5637.75$ (-1744.02);

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