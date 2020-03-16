Визовые центры Польши и Литвы в Беларуси приостановили прием документов

Источник материала: Аргументы и факты

Визовые центры Литвы и Польши в Беларуси приостановили прием документов на оформление виз. Ограничения будут действовать весь период карантина. В Литве – с 16 по 30 марта 2020 года, в Польше – с 17 по 27 марта 2020 года (с возможным продлением).

Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта на две недели. Но еще трое суток иностранцы смогут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой.

Польша «закрыла» страну в ночь на 15 марта. Срок – 10 дней (но его могут продлить). Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.