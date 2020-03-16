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Визовые центры Польши и Литвы в Беларуси приостановили прием документов

16.03.2020 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Визовые центры Польши и Литвы в Беларуси приостановили прием документов
Фото из открытых источников

Визовые центры Литвы и Польши в Беларуси приостановили прием документов на оформление виз. Ограничения будут действовать весь период карантина. В Литве – с 16 по 30 марта 2020 года, в Польше – с 17 по 27 марта 2020 года (с возможным продлением).

Визовые центры Польши и Литвы в Беларуси приостановили прием документов «Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта

Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта на две недели. Но еще трое суток иностранцы смогут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой.

Польша «закрыла» страну в ночь на 15 марта. Срок – 10 дней (но его могут продлить). Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.

 
 
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Ограничения связаны с введенным в этих странах карантином из-за угрозы распространения коронавируса.
 
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