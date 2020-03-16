 В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

Источник материала: Виртуальный Брест

Вы же знаете, что сайт предоставляет возможность узнать, что планируется провести в Бресте в ближайшее время? Да, это традиционная для многих афиша . Теперь она начала обновляться из-за отмены или переносов мероприятий, которые планировались в Бресте. Отменяют, и на наш взгляд - правильно делают. Ждём, когда "подтянутся" остальные организаторы.





Вот какие отменены на данном этапе ( однако следите лучше за афишей , там будет продолжаться замена афиш с информацией об отменах). В мобильной версии сайта есть также вариант афиши со всеми отменами и переносами.























Предваряя ваши вопросы, информируем, что об отмене Квартала пока не сообщалось, хотя скорее всего... Ну вы же понимаете, не до шуток сейчас.