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В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

16.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вы же знаете, что сайт предоставляет возможность узнать, что планируется провести в Бресте в ближайшее время? Да, это традиционная для многих афиша. Теперь она начала обновляться из-за отмены или переносов мероприятий, которые планировались в Бресте. Отменяют, и на наш взгляд - правильно делают. Ждём, когда "подтянутся" остальные организаторы.

В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

Вот какие отменены на данном этапе (однако следите лучше за афишей, там будет продолжаться замена афиш с информацией об отменах). В мобильной версии сайта есть также вариант афиши со всеми отменами и переносами.

В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?
 В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?
 В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?
 В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?

Предваряя ваши вопросы, информируем, что об отмене Квартала пока не сообщалось, хотя скорее всего... Ну вы же понимаете, не до шуток сейчас.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вы же знаете, что сайт предоставляет возможность узнать, что планируется провести в Бресте в ближайшее время? Да, это традиционная для многих афиша. Теперь она...
 
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