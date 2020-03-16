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В Бресте начали массово отменять мероприятия. Что и когда уже точно не состоится?
16.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вы же знаете, что сайт предоставляет возможность узнать, что планируется провести в Бресте в ближайшее время? Да, это
Вот какие отменены на данном этапе (
Предваряя ваши вопросы, информируем, что об отмене Квартала пока не сообщалось, хотя скорее всего... Ну вы же понимаете, не до шуток сейчас.
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