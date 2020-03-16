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В Барановичском районе мужчина украл фотоловушку

16.03.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днём 11 марта текущего года 59-летний мужчина, находясь на территории Городищенского лесничества вблизи д.Зеленая Барановичского района, похитил фотоловушку, принадлежащую ГЛУ «Барановичский лесхоз».

В Барановичском районе мужчина украл фотоловушку

В отношении мужчины Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

 
 
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  Днём 11 марта текущего года 59-летний мужчина, находясь на территории Городищенского лесничества вблизи д.Зеленая Барановичского района, похитил фотоловушку,...
 
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