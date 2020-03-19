Банк ВТБ с 19 марта вводит лимит в 100 евро на валютно-обменные операции по карточкам

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые клиенты! С 19.03.2020 на валютно-обменные операции в сети устройств/сервисов Банка и банков Республики Беларусь устанавливается суточный лимит в эквиваленте 100 евро, который действует в следующих случаях:

- на расходные операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным Банком в белорусских рублях;

- на приходные операции в белорусских рублях по карточкам, эмитированным Банком в иностранной валюте.



