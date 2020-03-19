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Банк ВТБ с 19 марта вводит лимит в 100 евро на валютно-обменные операции по карточкам
19.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые клиенты! С 19.03.2020 на валютно-обменные операции в сети устройств/сервисов Банка и банков Республики Беларусь устанавливается
- на расходные операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным Банком в белорусских рублях;
- на приходные операции в белорусских рублях по карточкам, эмитированным Банком в иностранной валюте.
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