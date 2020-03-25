В Слуцке - 909. Средняя зарплата за февраль упала почти во всём регионе

Источник материала: Слуцк Город

В феврале 2020 года средняя зарплата в Слуцком районе продолжила снижение и составила 909,1 рублей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников на Случчине по сравнению с январем снизилась на 8,4 рубля.

В Солигорском районе зарплаты традиционно сопоставимы с минскими, но и там не обошлось без снижения - 1509 рублей в феврале против 1 537,9 рублей в январе 2020 года.

Снизились доходы и в соседних регионах: Копыльский (835,6 BYN в январе - 826,2 BYN в феврале), Стародорожский (890,7 - 881,5), Любанский (842,2 - 840,3), Несвижский (1 005,8 - 978,1). Небольшой рост в южном регионе области показал только Клецкий район (838,4 BYN в январе - 861,3 BYN в феврале).

В среднем по Минской области зарплаты за месяц снизились незначительно - с 1 109,4 до 1 105,1 рублей.

Средняя номинальная зарплата рассчитывается «грязными», то есть без учёта вычетов, налогов, пенсионных и страховых взносов. Согласно последним данным, медианная зарплата (зарплата среднего человека в ряду) за ноябрь 2019 года по Минской области составила 854,8 рубля.



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