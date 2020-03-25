ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцке - 909. Средняя зарплата за февраль упала почти во всём регионе

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В феврале 2020 года средняя зарплата в Слуцком районе продолжила снижение и составила 909,1 рублей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников на Случчине по сравнению с январем снизилась на 8,4 рубля.

В Солигорском районе зарплаты традиционно сопоставимы с минскими, но и там не обошлось без снижения - 1509 рублей в феврале против 1 537,9 рублей в январе 2020 года.

Снизились доходы и в соседних регионах: Копыльский (835,6 BYN в январе - 826,2 BYN в феврале), Стародорожский (890,7 - 881,5), Любанский (842,2 - 840,3), Несвижский (1 005,8 - 978,1). Небольшой рост в южном регионе области показал только Клецкий район (838,4 BYN в январе - 861,3 BYN в феврале).

В среднем по Минской области зарплаты за месяц снизились незначительно - с 1 109,4  до 1 105,1 рублей.

  • Средняя номинальная зарплата рассчитывается «грязными», то есть без учёта вычетов, налогов, пенсионных и страховых взносов. Согласно последним данным, медианная зарплата (зарплата среднего человека в ряду) за ноябрь 2019 года по Минской области составила 854,8 рубля.


Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников на Случчине по сравнению с январем снизилась на 8,4 и составила 909,1 рублей. Такие данные приводятся в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чериковском районе Audi переехала лежащего на дороге мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика